https://uz.sputniknews.ru/20251117/dokumentalnyy-film-ob-uzbekskom-letchike-lidiroval-po-itogam-vserossiyskogo-golosovaniya-53537085.html

Документальный фильм об узбекском летчике лидировал по итогам всероссийского голосования

Документальный фильм об узбекском летчике лидировал по итогам всероссийского голосования

Sputnik Узбекистан

Опрос организовало общероссийское общественно-государственное движение "Движение первых". Он проходил в 89 регионах страны

2025-11-17T16:00+0500

2025-11-17T16:00+0500

2025-11-17T16:00+0500

узбекистан

документальный фильм

победа

голосование

россия

великая отечественная война

летчик

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53536750_56:0:945:500_1920x0_80_0_0_6be2122e4886570413f208d87c12dd53.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В России проголосовали за лучший фильм о Великой Отечественной войне — им стала картина узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы". Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.Голосование организовало общероссийское общественно-государственное движение "Движение первых".Картина рассказывает о первом узбекском военном и гражданском летчике, герое войны, основателе авиашколы Узбекистана и первом директоре Ташкентского аэропорта.Именно ему доверили одну из главных секретных операций в последние дни войны.Многие помнят имена бойцов, поднявших Красное знамя над Рейхстагом, но мало кому известно, что самолет Тайметова доставил в Москву из Берлина Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а также штандарты поверженного Третьего рейха.Картина была снята к 80-летию Победы.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

документальный фильм узбекистан летчик россия голосование