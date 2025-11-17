https://uz.sputniknews.ru/20251117/dokumentalnyy-film-ob-uzbekskom-letchike-lidiroval-po-itogam-vserossiyskogo-golosovaniya-53537085.html
Документальный фильм об узбекском летчике лидировал по итогам всероссийского голосования
Опрос организовало общероссийское общественно-государственное движение "Движение первых". Он проходил в 89 регионах страны
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В России проголосовали за лучший фильм о Великой Отечественной войне — им стала картина узбекского режиссера Эльдара Юлдашева "Тайметов. Вестник Победы". Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.Голосование организовало общероссийское общественно-государственное движение "Движение первых".Картина рассказывает о первом узбекском военном и гражданском летчике, герое войны, основателе авиашколы Узбекистана и первом директоре Ташкентского аэропорта.Именно ему доверили одну из главных секретных операций в последние дни войны.Многие помнят имена бойцов, поднявших Красное знамя над Рейхстагом, но мало кому известно, что самолет Тайметова доставил в Москву из Берлина Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а также штандарты поверженного Третьего рейха.Картина была снята к 80-летию Победы.
