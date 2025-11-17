https://uz.sputniknews.ru/20251117/eaeu-formirovaniye-obschiy-rynok-energoresursov-53530606.html

ЕАЭС: как ведут работу по созданию общих рынков энергоресурсов

Арзыбек Кожошев: Углубление сотрудничества в нефтяной отрасли в рамках ЕАЭС является сегодня одним из приоритетных направлений в рамках обеспечения энергетической безопасности государств-членов

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Вопросы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также перспективы развития общего рынка газа Союза обсудили на заседании Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии Евразийской экономической комиссии под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.К диалогу пригласили заместителей руководителей профильных министерств и ведомств стран "пятерки".Участники обменялись мнениями по несогласованным вопросам в проекте международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, отметили важность сближения подходов и необходимость скорейшего принятия окончательных решений по ним.Кроме того, стороны выразили готовность к конструктивному диалогу и наметили дальнейшие шаги по подготовке и согласованию Плана развития общего рынка газа Союза до 2030 года и предложений по внесению изменений в право ЕАЭС.

