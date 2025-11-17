https://uz.sputniknews.ru/20251117/glava-mid-kitaya-posetit-uzbekistan-53541921.html
Глава МИД Китая посетит Узбекистан —дата, что в программе
Также Ван И свершит официальный визит в Кыргызстан и Таджикистан, проведет стратегический диалог с главами внешнеполитических ведомств трех стран
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19–22 ноября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Она отметила, что Ван И проведет отдельные стратегические диалоги с министрами иностранных дел этих трех стран.Визит пройдет по приглашению глав МИД Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.В фокусе внимания будут находится двусторонние отношения, а также вопросы регионального и глобального характера, представляющие взаимный интерес.Китайская сторона, добавила Мао Нин, уверена в том, что предстоящий визит позволит укрепить политическое взаимное доверие и традиционную дружбу и углубить сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с соответствующими странами.Для справки: "Один пояс, один путь" — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее цель — совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит с официальным визитом Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19–22 ноября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она отметила, что Ван И проведет отдельные стратегические диалоги с министрами иностранных дел этих трех стран.
Визит пройдет по приглашению глав МИД Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
"По приглашению министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, глава МИД КНР Ван И с 19 по 22 ноября посетит указанные страны и проведет стратегический диалог с главами их внешнеполитических ведомств", — заявила Мао Нин.
В фокусе внимания будут находится двусторонние отношения, а также вопросы регионального и глобального характера, представляющие взаимный интерес.
Китайская сторона, добавила Мао Нин, уверена в том, что предстоящий визит позволит укрепить политическое взаимное доверие и традиционную дружбу и углубить сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" с соответствующими странами.
Для справки: "Один пояс, один путь" — международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. Ее цель — совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 государств Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы.