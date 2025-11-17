При каких условиях состоится саммит России и США — Песков

все заинтересованы в том, чтобы условия для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наступили скорее раньше, чем позже; все заинтересованы в том, чтобы условия для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наступили скорее раньше, чем позже;

вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа;

Москва надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будет выполнена подготовка и созданы необходимые условия;

Кремлю нечего сообщить по теме встречи с Украиной по обмену пленными;

экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут;

пресс-секретарь президента РФ, говоря о заявлении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года, отметил, что милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц;

в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности;

Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ;

ответы на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре осуществляются на регулярной основе;

ВС РФ наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины;