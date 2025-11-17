При каких условиях состоится саммит России и США — Песков
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. И Вашингтон, и Москва заявляли, что любой саммит должен быть результативным, для этого нужна подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос агентства о том, как скоро и при каких условиях может наступить подходящий момент для встречи лидеров России и США.
"Как вы знаете, и из Вашингтона звучали заявления, и из Москвы неоднократно звучали заявления, подтверждающие наше понимание, что любой саммит должен быть результативным. Результативный саммит является предметом скрупулезной, глубокой подготовки", — сказал он.
Другие заявления Пескова:
все заинтересованы в том, чтобы условия для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа наступили скорее раньше, чем позже;
вряд ли сейчас можно прогнозировать, когда наступят условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа;
Москва надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будет выполнена подготовка и созданы необходимые условия;
Кремлю нечего сообщить по теме встречи с Украиной по обмену пленными;
экспертные контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными идут;
пресс-секретарь президента РФ, говоря о заявлении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года, отметил, что милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц;
в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности;
Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию законопроекта о санкциях США в отношении стран, сотрудничающих с РФ;
ответы на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре осуществляются на регулярной основе;
ВС РФ наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины;
у России есть потенциал для ликвидации всех последствий ударов ВСУ по энергоинфраструктуре в самые сжатые сроки.