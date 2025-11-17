https://uz.sputniknews.ru/20251117/riyad-2025-taekvondisty-uzbekistana-zavoevali-zoloto-53527413.html
Рияд-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали золото
09:50 17.11.2025 (обновлено: 10:41 17.11.2025)
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik.
В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали медаль высшей пробы, сообщает
пресс-служба НОК
“В рамках VI Игр исламской солидарности Эр-Рияд-2025 делегация Узбекистана завоевала одну золотую медаль”, — говорится в сообщении.
Озода Собиржонова (таэквондо WT, до 70 кг).
Напомним, что днем ранее таэквондисты республики принесли в копилку команды одно серебро и одну бронзу.
Сегодня в рамках VI Игр исламской солидарности начинаются соревнования по ряду дисциплин. В течение дня представители делегации Узбекистана выступят в легкой и пара легкой атлетике, фехтовании и таэквондо.
VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.