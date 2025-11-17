https://uz.sputniknews.ru/20251117/riyad-2025-taekvondisty-uzbekistana-zavoevali-zoloto-53527413.html

Рияд-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали золото

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали медаль высшей пробы, сообщает пресс-служба НОК.Золото:Напомним, что днем ранее таэквондисты республики принесли в копилку команды одно серебро и одну бронзу.Сегодня в рамках VI Игр исламской солидарности начинаются соревнования по ряду дисциплин. В течение дня представители делегации Узбекистана выступят в легкой и пара легкой атлетике, фехтовании и таэквондо.VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

