Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд
Sputnik Узбекистан
В рамках государственного визита Сердара Бердымухамедова в Узбекистан прошли переговоры делегаций двух стран в расширенном формате
2025-11-17T13:58+0500
2025-11-17T13:58+0500
2025-11-17T14:32+0500
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд
13:58 17.11.2025 (обновлено: 14:32 17.11.2025)
В рамках государственного визита Сердара Бердымухамедова в Узбекистан прошли переговоры делегаций двух стран в расширенном формате.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik.
Узбекистан и Туркменистан намерены
увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд. Об этом шла речь в ходе переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.
“Взаимная торговля за последние годы выросла в 2 раза, превысив 1 миллиард долларов. Указано на все возможности для доведения данного показателя до 2 миллиардов за счет расширения номенклатуры и эффективного использования режима свободной торговли”, — говорится в сообщении пресс-службы главы РУз.
Наращиванию товарооборота также будет способствовать запуск зоны приграничной торговли "Шават – Дашогуз". Стороны договорились масштабировать данный опыт на другие территории, прежде всего в районе "Алат – Фараб".
В целях расширения промкооперации они отметили важность активного привлечения бизнеса к запуску новых проектов по производству стройматериалов, фармацевтики, продуктов питания и других востребованных товаров.
В энергетике Узбекистан и Туркменистан договорились перейти к более масштабным проектам, в том числе по совместному освоению перспективных месторождений.
В транспортной сфере — совместно развивать порт Туркменбаши, возобновить прямые авиарейсы между столицами.
“Для своевременной реализации достигнутых договоренностей до конца года будут проведены очередные заседания Межправительственной комиссии и Делового совета”, — говорится в сообщении.
Для поддержания динамики взаимодействия в гуманитарной сфере стороны договорились регулярно проводить взаимные концерты и гастроли театров, организовать Форум молодежи в Хиве, продолжить практику создания совместных фильмов.
Вместе с тем Узбекистан и Туркменистан активизируют обмены в сфере здравоохранения и медицинской науки.
По итогам переговоров главы государств поручили принять комплексную дорожную карту по реализации всех достигнутых договоренностей.
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.