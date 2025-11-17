https://uz.sputniknews.ru/20251117/uzbekistan-i-turkmenistan-namereny-uvelichit-obem-vzaimnoy-torgovli-do-2-mlrd-53535214.html

Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд

В рамках государственного визита Сердара Бердымухамедова в Узбекистан прошли переговоры делегаций двух стран в расширенном формате

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд. Об этом шла речь в ходе переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.Наращиванию товарооборота также будет способствовать запуск зоны приграничной торговли "Шават – Дашогуз". Стороны договорились масштабировать данный опыт на другие территории, прежде всего в районе "Алат – Фараб".В целях расширения промкооперации они отметили важность активного привлечения бизнеса к запуску новых проектов по производству стройматериалов, фармацевтики, продуктов питания и других востребованных товаров.В энергетике Узбекистан и Туркменистан договорились перейти к более масштабным проектам, в том числе по совместному освоению перспективных месторождений.В транспортной сфере — совместно развивать порт Туркменбаши, возобновить прямые авиарейсы между столицами.Для поддержания динамики взаимодействия в гуманитарной сфере стороны договорились регулярно проводить взаимные концерты и гастроли театров, организовать Форум молодежи в Хиве, продолжить практику создания совместных фильмов.Вместе с тем Узбекистан и Туркменистан активизируют обмены в сфере здравоохранения и медицинской науки.По итогам переговоров главы государств поручили принять комплексную дорожную карту по реализации всех достигнутых договоренностей.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

