В Узбекистане с нового года можно будет начать бизнес за 15 минут

В соответствии с указом главы республики государственные услуги при открытии собственного дела будут предоставлять комплексно.

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года внедряют систему комплексной госрегистрации субъектов предпринимательства на основе принципа "Начать бизнес за 15 минут", сообщает Минюст.Это предусмотрено соответствующим указом главы государства, направленным на упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности и получения лицензий и разрешений.Цель — сократить на сумму до 90 млрд сумов административные расходы предпринимателей и сэкономить их время до 15 дней при взаимодействии с госорганами.Речь идет об одновременном оказании семи услуг при регистрации бизнеса:Субъект предпринимательства сможет добровольно пользоваться каждой услугой по своему выбору. Платеж по выбранным услугам будут осуществлять через единый QR-код.

