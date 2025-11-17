https://uz.sputniknews.ru/20251117/v-uzbekistane-s-novogo-goda-mojno-budet-nachat-biznes-za-15-minut-53534145.html
В Узбекистане с нового года можно будет начать бизнес за 15 минут
Sputnik Узбекистан
В соответствии с указом главы республики государственные услуги при открытии собственного дела будут предоставлять комплексно.
2025-11-17T15:00+0500
2025-11-17T15:00+0500
2025-11-17T15:17+0500
узбекистан
предприниматели
бизнес
госрегистрация
госуслуги
it-технологии
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_0:0:993:559_1920x0_80_0_0_b97571947a97cc9509e6d204fd741c59.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года внедряют систему комплексной госрегистрации субъектов предпринимательства на основе принципа "Начать бизнес за 15 минут", сообщает Минюст.Это предусмотрено соответствующим указом главы государства, направленным на упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности и получения лицензий и разрешений.Цель — сократить на сумму до 90 млрд сумов административные расходы предпринимателей и сэкономить их время до 15 дней при взаимодействии с госорганами.Речь идет об одновременном оказании семи услуг при регистрации бизнеса:Субъект предпринимательства сможет добровольно пользоваться каждой услугой по своему выбору. Платеж по выбранным услугам будут осуществлять через единый QR-код.
узбекистан
узбекистан новый год бизнес начало указ
15:00 17.11.2025 (обновлено: 15:17 17.11.2025)
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik.
В Узбекистане с 1 января 2026 года внедряют систему комплексной госрегистрации субъектов предпринимательства на основе принципа "Начать бизнес за 15 минут", сообщает
Минюст.
Это предусмотрено соответствующим указом главы государства, направленным на упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности и получения лицензий и разрешений.
Цель — сократить на сумму до 90 млрд сумов административные расходы предпринимателей и сэкономить их время до 15 дней при взаимодействии с госорганами.
Речь идет об одновременном оказании семи услуг при регистрации бизнеса:
предоставление ключа электронной цифровой подписи;
подача заявления на открытие и активизацию банковских счетов;
направление заявления на получение лицензии, разрешения или уведомления по отдельным видам деятельности;
оформление договора аренды недвижимости;
получение свидетельства плательщика НДС;
онлайн-покупке контрольно-кассовых машин и регистрации их в налоговых органах;
назначение руководителя юридического лица и постановке его на учет в межведомственном программно-аппаратном комплексе "Единая национальная система труда".
Субъект предпринимательства сможет добровольно пользоваться каждой услугой по своему выбору. Платеж по выбранным услугам будут осуществлять через единый QR-код.