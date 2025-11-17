Узбекистан
В соответствии с указом главы республики государственные услуги при открытии собственного дела будут предоставлять комплексно.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804883_0:0:993:559_1920x0_80_0_0_b97571947a97cc9509e6d204fd741c59.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года внедряют систему комплексной госрегистрации субъектов предпринимательства на основе принципа "Начать бизнес за 15 минут", сообщает Минюст.Это предусмотрено соответствующим указом главы государства, направленным на упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности и получения лицензий и разрешений.Цель — сократить на сумму до 90 млрд сумов административные расходы предпринимателей и сэкономить их время до 15 дней при взаимодействии с госорганами.Речь идет об одновременном оказании семи услуг при регистрации бизнеса:Субъект предпринимательства сможет добровольно пользоваться каждой услугой по своему выбору. Платеж по выбранным услугам будут осуществлять через единый QR-код.
В Узбекистане с нового года можно будет начать бизнес за 15 минут

В соответствии с указом главы республики, государственные услуги при открытии собственного дела будут предоставлять комплексно.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026 года внедряют систему комплексной госрегистрации субъектов предпринимательства на основе принципа "Начать бизнес за 15 минут", сообщает Минюст.
Это предусмотрено соответствующим указом главы государства, направленным на упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности и получения лицензий и разрешений.
Цель — сократить на сумму до 90 млрд сумов административные расходы предпринимателей и сэкономить их время до 15 дней при взаимодействии с госорганами.
Речь идет об одновременном оказании семи услуг при регистрации бизнеса:
предоставление ключа электронной цифровой подписи;
подача заявления на открытие и активизацию банковских счетов;
направление заявления на получение лицензии, разрешения или уведомления по отдельным видам деятельности;
оформление договора аренды недвижимости;
получение свидетельства плательщика НДС;
онлайн-покупке контрольно-кассовых машин и регистрации их в налоговых органах;
назначение руководителя юридического лица и постановке его на учет в межведомственном программно-аппаратном комплексе "Единая национальная система труда".
Субъект предпринимательства сможет добровольно пользоваться каждой услугой по своему выбору. Платеж по выбранным услугам будут осуществлять через единый QR-код.
