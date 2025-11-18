https://uz.sputniknews.ru/20251118/aripov-vystupleniye-zasedaniye-soveta-glav-pravitelstv-shos-53559993.html

Арипов: Готовы провести в 2026 году в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест

Арипов: Готовы провести в 2026 году в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве. 18.11.2025, Sputnik Узбекистан

2025-11-18T15:30+0500

2025-11-18T15:30+0500

2025-11-18T15:30+0500

шос

заседание

правительство

россия

москва

премьер-министр

абдулла арипов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51255483_0:0:1352:761_1920x0_80_0_0_e45acf3751252d813b206b78701636d0.jpg

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС, проходящем в Москве, выразил готовность провести в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест.Другие заявления узбекского премьера:Кроме того, Узбекистан предложил учредить культурный диалог Великого шелкового пути в рамках ШОС.В Москве под председательством Михаила Мишустина проходит заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.Нынешняя встреча — завершающее мероприятие российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годы. В фокусе внимания участников находятся вопросы укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах.Главы правительств рассматривают меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.Основное внимание уделяют взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос, заседание, правительство, россия, москва, премьер-министр, абдулла арипов