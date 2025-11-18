Арипов: Готовы провести в 2026 году в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест
Премьер-министр Узбекистана выступил на заседании Совета глав правительств ШОС в Москве.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС, проходящем в Москве, выразил готовность провести в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест.
"Готовы провести в следующем году в Узбекистане первый инвестиционный форум ШОС инвест, который станет эффективной площадкой для постоянного бизнес-диалога", — сказал он.
Другие заявления узбекского премьера:
важно консолидировать наши усилия для устранения торговых барьеров и сближения стандартов в развитии площадок электронной торговли, стимулировании промкоопераций и внедрении инноваций;
"Скорейшее принятие соглашения об упрощения процедур торговли в рамках нашей организации и программы сотрудничества в сфере электронной коммерции создаст для этого самые благоприятные условия", — сказал Арипов.
Узбекистан выступает за разработку концепции единого транспортного пространства ШОС, предусматривающего создание новых мультимодальных сетей, цифровой платформы и зеленых коридоров для ускоренного прохождения грузов и сопряжения с инициативой "Один пояс, один путь";
создание сетей инновационно-технологических хабов ШОС поспособствует разработке передовых решений и эффективного трансфера технологий на пространстве организации;
дальнейшим практическим вкладом в обеспечении климатической устойчивости и зеленого развития может послужить запуск региональной платформы по вопросам адаптации к изменениям климата, декарбонизации, внедрения ИИ для прогнозирования экологических рисков.
"Предлагаем обсудить эти и другие актуальные вопросы климатической повестки в 2026 году в Узбекистане на первом заседании специальной рабочей группы ШОС по вопросам изменения климата", — сказал Арипов.
Кроме того, Узбекистан предложил учредить культурный диалог Великого шелкового пути в рамках ШОС.
В Москве под председательством Михаила Мишустина проходит заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
Нынешняя встреча — завершающее мероприятие российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годы. В фокусе внимания участников находятся вопросы укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах.
Главы правительств рассматривают меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Основное внимание уделяют взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.