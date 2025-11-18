https://uz.sputniknews.ru/20251118/chem-udivlyaet-buxarskaya-biennale-53556936.html

Казан с рецептами счастья, уголок детства и Аль-Мусалла: чем удивляет бухарская биеннале

Казан с рецептами счастья, уголок детства и Аль-Мусалла: чем удивляет бухарская биеннале

Sputnik Узбекистан

В Бухаре подходит к завершению первая в Узбекистане международная биеннале современного искусства. Корреспондент Sputnik собрал подборку самых запоминающихся инсталляций

2025-11-18T13:15+0500

2025-11-18T13:15+0500

2025-11-18T15:27+0500

культура

искусство

узбекистан

бухара

биеннале

фонд развития культуры и искусства

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53549979_400:0:3600:1800_1920x0_80_0_0_69a8fde9939995267a2316231f2edaa8.jpg

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бухарская биеннале стартовала 5 сентября и развернулась сразу в нескольких исторических локациях Старого города: Ансамбле Ходжа-Гаукушан, комплексе из четырех караван-сараев Фатхуллажон, Айозжон, Ахмаджон и Улугбек Тамакифуруш, медресе Рашид и Алам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Четыре взаимосвязанных караван-сарая, построенные в XVIII–XIX веках, изначально служили временным пристанищем для приезжих торговцев. Комплекс включал центральный двор, окруженный небольшими худжрами, кормушками для ослов и конюшнями.К слову, караван-сарай Айозжон ранее был закрыт для посещения: здесь проводили реконструкцию. Сейчас эти дворы стали частью экспозиции.Биеннале — международное культурное событие, проходящее раз в два года (от итальянского biennale — "двухгодичное"). На таких площадках художники со всего мира представляют современное искусство: инсталляции, живопись, видеопроекции, дизайн. Как правило, мероприятие охватывает много локаций и длится несколько месяцев.Организатором первой бухарской биеннале выступила Гаяне Умерова, председатель Фонда развития искусства и культуры Узбекистана.В этом году зрителям представили более 70 арт-проектов от 140 авторов. Многие работы созданы совместно с местными ремесленниками и сочетают современное искусство с богатыми традициями региона."Казан рецептов счастья"Одна из самых уютных и интерактивных инсталляций — "Казан рецептов счастья" от Ферузы Асатовой из Узбекистана, созданная в сотрудничестве с Анной Люблиной, Гульрух Норкуловой, Мехринисо Самиевой, Розией Шариповой и Рахмоном Тошевым.Пространство оформлено в стиле восточной чайханы: здесь можно присесть, отдохнуть и услышать истории о местных традициях и обычаях. В центре находится казан, куда посетители кладут свои "рецепты счастья", записав их на маленьких листках бумаги. Инсталляция объединяет кухню, культуру и живое общение, создавая атмосферу домашнего тепла."Уголок для каждого" Зи Кахрамоновой и Лилиан Корделл — пространство не только для детей, но и для взрослых, которые хотят вспомнить о своем внутреннем ребенке. Инсталляция переносит посетителей на игровые площадки их детства, предлагая короткую паузу для ностальгии."Интимные беседы" Шакунталы Кулкарни из ИндииОдной из эмоционально сильных работ стал арт-объект "Интимные беседы" индийской художницы Шакунталы Кулкарни.В центре — тандыр, повторяющий силуэт женского тела, прочного, устойчивого и плодородного. Однако эта форма перехвачена тугими ремнями — визуальная метафора ограничений, с которыми сталкивались женщины, лишенные права выбора и голоса.Внутри тандыра установлен экран, где рассказана история о страхе, боли, насилии и вынужденном молчании.Аль-Мусалла: пространство для размышлений и молитвыОсобое место занимает "Аль-Мусалла" — модульная конструкция, созданная победителями международного архитектурного конкурса AlMusalla.Это гибкое пространство для молитвы и тихого размышления, открытое для людей всех вероисповеданий.Конструкция почти полностью выполнена из отходов финиковых пальм, переработанных в экологичный строительный материал. Дизайн вдохновлен региональными традициями ткачества и соединяет мастерство с духовностью.Мусалла — модульная конструкция, ее можно разобрать и собрать вновь. Внутри предусмотрено по 40 мест для мужчин и женщин. Переплетенные нити окрашены натуральными красителями: красным (хна с шафраном), желтым (куркума), зеленым (оливковое масло) и голубым (индиго). Для ее изготовления использовали 150 тонн пальмового дерева.До Бухары конструкция стояла в международном аэропорту Джидды (Саудовская Аравия) и во время Биеннале исламского искусства служила местом молитвы для всех желающих. На бухарской биеннале 2025 "Аль-Мусалла" стала спокойной, медитативной точкой среди исторических кварталов Старого города.Бухарская биеннале 2025 — это не просто выставка современного искусства, а диалог между прошлым и настоящим. Каждый проект создает уникальные места для размышлений, встреч и вдохновения. Биеннале можно посетить до 23 ноября.

узбекистан

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухара биеннале искусство