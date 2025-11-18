https://uz.sputniknews.ru/20251118/kakoy-produkt-pomojet-zamedlit-starenie-53555828.html

Диетолог: какой продукт поможет замедлить старение

Диетолог: какой продукт поможет замедлить старение

Sputnik Узбекистан

Эксперт рассказала, как выбрать спелый гранат и получить от него максимальную пользу

2025-11-18T22:03+0500

2025-11-18T22:03+0500

2025-11-18T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

гранат

здоровье

витамины

правильное питание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48226517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be7e0b6b2d614a8ed08b31bd0e0d0459.jpg

Почему гранаты нужно обязательно включить в осенний рацион и как выбрать самые лучшие плоды, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ольгу Панову.По ее словам, гранаты — не только вкусные и красивые плоды, но и важный источник полезных веществ, сок и кожура гранатов обладают мощными антиоксидантными свойствами.Она также добавила, что женщинам надо включать гранаты в рацион для того, чтобы вырабатывался коллаген. В плодах присутствует калий для сердечно-сосудистой системы, медь, которая участвует в образовании коллагена и усвоении железа, и марганец, важный для здоровья костей и обмена веществ.Для получения максимальной пользы эксперт рекомендует в день съедать один гранат среднего размера или выпивать 150-200 мл свежевыжатого гранатового сока.Она рассказала, как выбрать самый спелый гранат."Во-первых, оцениваем по виду кожуру. Она должна быть плотной, упругой, одеревеневшей. Мягкая и эластичная кожура — признак незрелости или повреждения при транспортировке. Во-вторых, она должна быть равномерного цвета, от розовато-коричневого до насыщенного красного или даже бордового. Нужно также обратить внимание красивую корону граната. Она должна быть сухой, раскрывшейся и окрашенной в тот же цвет, что и сам плод. Плюс, когда вы берете сам гранат в руки, спелый всегда будет тяжелее, чем незрелый. Можно взять два плода одинакового размера, сравнить их, и брать именно тот, который тяжелее. Можно еще постучать по гранату, спелый гранат издает такой характерный звенящий звук", — пояснила Панова.В заключение она добавила, что, если вы принимаете препараты от гипертонии, налегать на гранат не стоит — он понижает давление.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

продукт старение гранат польза