Диетолог: какой продукт поможет замедлить старение
© Sputnik / Бахром ХатамовПлоды граната
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксперт рассказала, как выбрать спелый гранат и получить от него максимальную пользу.
Почему гранаты нужно обязательно включить в осенний рацион и как выбрать самые лучшие плоды, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ольгу Панову.
© Sputnik / Бахром ХатамовПлоды граната
Плоды граната
© Sputnik / Бахром Хатамов
По ее словам, гранаты — не только вкусные и красивые плоды, но и важный источник полезных веществ, сок и кожура гранатов обладают мощными антиоксидантными свойствами.
"По антиоксидантной активности гранат превосходит даже зеленый чай и красное вино. Вещества, которые в нем присутствуют, защищают наши клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний. В гранате есть витамин С, который поддерживает иммунитет и здоровье сосудов", — рассказала Панова.
Она также добавила, что женщинам надо включать гранаты в рацион для того, чтобы вырабатывался коллаген. В плодах присутствует калий для сердечно-сосудистой системы, медь, которая участвует в образовании коллагена и усвоении железа, и марганец, важный для здоровья костей и обмена веществ.
Для получения максимальной пользы эксперт рекомендует в день съедать один гранат среднего размера или выпивать 150-200 мл свежевыжатого гранатового сока.
"С соком есть очень важный нюанс. Сок граната сладкий, там содержатся натуральные сахара, но его не стоит пить литрами, особенно людям, следящим за уровнем сахара в крови. Цельные зернышки с клетчаткой для таких людей предпочтительней, так как она замедляет усвоение сахаров. Если у вас, например, гастрит или язвенная болезнь желудка, гранатовый сок может повышать кислотность и раздражать слизистую оболочку. Плюс сок может замедлять расщепление в печени таких препаратов, как статины, которые снижают холестерин", — предупредила эксперт.
Она рассказала, как выбрать самый спелый гранат.
"Во-первых, оцениваем по виду кожуру. Она должна быть плотной, упругой, одеревеневшей. Мягкая и эластичная кожура — признак незрелости или повреждения при транспортировке. Во-вторых, она должна быть равномерного цвета, от розовато-коричневого до насыщенного красного или даже бордового. Нужно также обратить внимание красивую корону граната. Она должна быть сухой, раскрывшейся и окрашенной в тот же цвет, что и сам плод. Плюс, когда вы берете сам гранат в руки, спелый всегда будет тяжелее, чем незрелый. Можно взять два плода одинакового размера, сравнить их, и брать именно тот, который тяжелее. Можно еще постучать по гранату, спелый гранат издает такой характерный звенящий звук", — пояснила Панова.
В заключение она добавила, что, если вы принимаете препараты от гипертонии, налегать на гранат не стоит — он понижает давление.