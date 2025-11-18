https://uz.sputniknews.ru/20251118/medal-pushkina-priznanie-vklada-v-kulturnyy-dialog-rossii-i-uzbekistana-53561680.html

Медаль Пушкина: признание вклада в культурный диалог России и Узбекистана — видео

Эльмира Ахмедова была удостоена медали Пушкина указом Президента Российской Федерации

Указом Президента России Владимира Путина 4 ноября, в День народного единства, Эльмира Рахимовна Ахмедова награждена медалью Пушкина. Эта государственная награда вручена ей за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан она рассказала о своих родителях, о значении русского языка и культуры, упомянула сборник стихов Шарафа Рашидова "В душе моей горит любовь к отчизне", а также остановилась на проектах, реализуемых совместно с Россией в сфере искусства. Завершилась встреча строками великого узбекского поэта Алишера Навои."Поймите, люди всей земли,Вражда — плохое дело.Живите в дружбе между собой —Нет лучшего удела".Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

