За какие нарушения при пользовании электроэнергией в Узбекистане накажут — инфографика

Национальные электрические сети призывают жителей к легальному использованию электричества

2025-11-18T16:45+0500

2025-11-18T16:45+0500

2025-11-18T17:09+0500

В Узбекистане незаконное использование энергоресурсов квалифицируется как кража и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Национальные электрические сети призывают жителей легально использовать электричество.Перечень случаев, в которых использование электроэнергии считается в республике незаконным, — в инфографике Sputnik.

