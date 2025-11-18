https://uz.sputniknews.ru/20251118/narusheniya-pri-polzovanii-elektroenergiey-v-uzbekistane-53562729.html
За какие нарушения при пользовании электроэнергией в Узбекистане накажут — инфографика
Национальные электрические сети призывают жителей к легальному использованию электричества
2025-11-18T16:45+0500
В Узбекистане незаконное использование энергоресурсов квалифицируется как кража и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Национальные электрические сети призывают жителей легально использовать электричество.Перечень случаев, в которых использование электроэнергии считается в республике незаконным, — в инфографике Sputnik.
Национальные электрические сети призывают жителей к легальному использованию электричества.
В Узбекистане незаконное использование энергоресурсов квалифицируется как кража и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Национальные электрические сети призывают жителей легально использовать электричество.
Перечень случаев, в которых использование электроэнергии считается в республике незаконным, — в инфографике Sputnik.