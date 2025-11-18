Названы победители XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
18:04 18.11.2025 (обновлено: 18:12 18.11.2025)
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония награждения победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина 2025 года
© Sputnik / Владимир Вяткин/
Торжественная церемония прошла 18 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои — это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше", — убеждена Екатерина Якель.
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Foto : Yekaterina Yakel/StenincontestРабота "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель. Портрет.Герой нашего времени, серия
Работа "Русский характер: бег с препятствиями" российского фотографа Екатерины Якель. Портрет.Герой нашего времени, серия
© Foto : Yekaterina Yakel/Stenincontest
Вместе с Гран-при объявили призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.
© Foto : Reza Saifullah/StenincontestРабота "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы. Главные новости, одиночные
Работа "Перевернутая лодка рохинджа" индонезийского фотографа Резы Сайфуллы. Главные новости, одиночные
© Foto : Reza Saifullah/Stenincontest
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присудили Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", которая рассказывает о страшной трагедии в Палестине.
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" заняла работа "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
© Foto : Mengdan Zhu/StenincontestРабота "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу. Моя планета, одиночные
Работа "Фруктовые деревья под тентами" китайского фотографа Мэндань Чжу. Моя планета, одиночные
© Foto : Mengdan Zhu/Stenincontest
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей признана серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.
© Foto : Mustafa AbdulHadi/StenincontestРабота "Ашура" фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади. Моя планета, серия
Работа "Ашура" фотографа из Бахрейна Мустафы Абдулхади. Моя планета, серия
© Foto : Mustafa AbdulHadi/Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.
Серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой рассказывает о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.
© Foto : Pelagia Tikhonova/StenincontestРабота "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой. Портрет.Герой нашего времени, серия
Работа "Шепот в тишине" российского фотографа Пелагии Тихоновой. Портрет.Герой нашего времени, серия
© Foto : Pelagia Tikhonova/Stenincontest
Самые атмосферные фото были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.
© Foto : Anselmo Cunha dos Santos/StenincontestРабота "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша. Вид сверху, одиночные
Работа "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" бразильского фотографа Ансельмо Кунья душ Сантуша. Вид сверху, одиночные
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география турне еще будет расширяться.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).