Названы победители XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Торжественная церемония прошла 18 ноября в Москве в Государственном историческом музее на Красной площади.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при объявили призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присудили Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", которая рассказывает о страшной трагедии в Палестине.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" заняла работа "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей признана серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.Серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой рассказывает о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.Самые атмосферные фото были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география турне еще будет расширяться.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международные информационные партнеры конкурса: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

