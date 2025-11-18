Узбекистан
Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 13 медалями
Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 13 медалями
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК. Золото Серебро Бронза Сегодня представители Узбекистана выступят на соревнованиях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, греко-римской борьбе и фехтованию.
Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 13 медалями

12:10 18.11.2025 (обновлено: 12:26 18.11.2025)
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК.
"Делегация Узбекистана завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали", — говорится в сообщении.
Золото
Барнохон Сайфуллаева (легкая атлетика, прыжки в высоту)
Диёрбек Тухлибоев (таэквондо WT, -67 кг)
Марат Мавлонов (таэквондо WT, +82 кг)
Мейирхан Тимуров (фехтование, шпага)
Наргиза Кучкарова (легкая атлетика, метание копья)
Серебро
Сухроб Ходжаев (легкая атлетика, метание молота)
Шарифа Давронова (легкая атлетика, тройной прыжок)
Жавохир Нурматов (фехтование, шпага)
Гулистан Пердибаева (фехтование, сабля)
Светлана Осипова (таэквондо WT, +70 кг)
Бронза
Валерия Горбатова (легкая атлетика, прыжки в высоту)
Айюбхон Файозов (легкая атлетика, метание молота)
Диёра Азизова (таэквондо WT, -63 кг)
Сегодня представители Узбекистана выступят на соревнованиях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, греко-римской борьбе и фехтованию.
