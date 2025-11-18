https://uz.sputniknews.ru/20251118/riyad-2025-uzbekistantsy-medali-53555462.html

Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 13 медалями

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК. Золото Серебро Бронза Сегодня представители Узбекистана выступят на соревнованиях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, греко-римской борьбе и фехтованию.

