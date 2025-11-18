https://uz.sputniknews.ru/20251118/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennye-punkty-v-xarkovskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyax-53560971.html
Российские бойцы освободили населенные пункты в Харьковской и Днепропетровской областях
Российские бойцы освободили населенные пункты в Харьковской и Днепропетровской областях
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Российская армия освободила Цегельное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Нечаевкой в Днепропетровской области установили бойцы "Востока".Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.ВСУ потеряли:
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Российская армия освободила Цегельное в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Освобожден населенный пункт Цегельное Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над Нечаевкой в Днепропетровской области установили бойцы "Востока".
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.
свыше 350 военнослужащих;
боевую бронированную машину;