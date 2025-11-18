Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы освободили населенные пункты в Харьковской и Днепропетровской областях
Российские бойцы освободили населенные пункты в Харьковской и Днепропетровской областях
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Российская армия освободила Цегельное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Нечаевкой в Днепропетровской области установили бойцы "Востока".Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.ВСУ потеряли:
15:31 18.11.2025 (обновлено: 16:38 18.11.2025)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Российская армия освободила Цегельное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

"Освобожден населенный пункт Цегельное Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Контроль над Нечаевкой в Днепропетровской области установили бойцы "Востока".

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.

Также они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
свыше 350 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
семь автомобилей.
