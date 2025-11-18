https://uz.sputniknews.ru/20251118/srednie-zarplaty-v-regionax-uzbekistana-53567907.html

Средние зарплаты в регионах Узбекистана — инфографика

Статведомство республики опубликовало данные о средней заработной плате в стране за 9 месяцев 2025 года.

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе–сентябре текущего года средняя зарплата по Узбекистану составила 6 млн 167 тыс. сумов.Это на 19,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Самый высокий показатель по регионам отмечается в Ташкенте.Самая низкая среднемесячная зарплата — в Кашкадарьинской области.Больше всего по сравнению с предыдущим годом среднемесячная зарплата выросла в Самаркандской области.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

