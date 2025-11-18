https://uz.sputniknews.ru/20251118/yekaterinburg-uzbekistan-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-53558843.html
Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана
Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана
Кроме того, российская сторона намерена увеличить импорт из республики салатной зелени
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге совместно с представителями Агентства миграции и местных компаний обсудили вопросы трудоустройства узбекистанцев на предприятиях этого российского города, сообщает ИА "Дунё".Также узбекская сторона провела переговоры с директором ООО "Прованс", занимающегося переработкой салата и рукколы.Речь шла о современных моноцентрах, действующих в каждом регионе Узбекистана и оказывающих комплексные услуги по подготовке и отправке работников за рубеж.Стороны обменялись мнениями о вакансиях, условиях проживания и труда, проблемах и недостатках в процессе оформления документов, обсудили направления дальнейшего сотрудничества и достигли соответствующих договоренностей.
Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге совместно с представителями Агентства миграции и местных компаний обсудили вопросы трудоустройства узбекистанцев на предприятиях этого российского города, сообщает
ИА "Дунё".
"АО "Евракор" реализует более 90 проектов в России в сферах нефтегаза, электроэнергетики, промышленности и строительства. Стороны обсудили вопросы трудоустройства соотечественников на данном предприятии", — говорится в сообщении.
Также узбекская сторона провела переговоры с директором ООО "Прованс", занимающегося переработкой салата и рукколы.
Речь шла о современных моноцентрах, действующих в каждом регионе Узбекистана и оказывающих комплексные услуги по подготовке и отправке работников за рубеж.
"Руководитель ООО "Прованс" сообщила, что предприятие импортирует рукколу и айсберг, выращенные в Узбекистане, и что существует потребность в увеличении объемов поставок. В связи с этим она попросила содействия в установлении контактов с фермерами и экспортерами сельхозпродукции Узбекистана", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о вакансиях, условиях проживания и труда, проблемах и недостатках в процессе оформления документов, обсудили направления дальнейшего сотрудничества и достигли соответствующих договоренностей.