Предприятия Екатеринбурга могут принять на работу специалистов из Узбекистана

Кроме того, российская сторона намерена увеличить импорт из республики салатной зелени

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Дипломаты Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге совместно с представителями Агентства миграции и местных компаний обсудили вопросы трудоустройства узбекистанцев на предприятиях этого российского города, сообщает ИА "Дунё".Также узбекская сторона провела переговоры с директором ООО "Прованс", занимающегося переработкой салата и рукколы.Речь шла о современных моноцентрах, действующих в каждом регионе Узбекистана и оказывающих комплексные услуги по подготовке и отправке работников за рубеж.Стороны обменялись мнениями о вакансиях, условиях проживания и труда, проблемах и недостатках в процессе оформления документов, обсудили направления дальнейшего сотрудничества и достигли соответствующих договоренностей.

