Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 13 наград

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК. Победители Золото Серебро Бронза Днем ранее делегация республики завоевала такое же количество медалей.Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

