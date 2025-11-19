Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 13 наград

Узбекистан
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК. Победители Золото Серебро Бронза Днем ранее делегация республики завоевала такое же количество медалей.Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
11:00 19.11.2025 (обновлено: 11:02 19.11.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Рияд-2025: сборная Узбекистана завоевала 13 медалей по итогам очередного соревновательного дня
🟠Рияд-2025: сборная Узбекистана завоевала 13 медалей по итогам очередного соревновательного дня - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день Исламиады-2025 с 13 медалями, сообщает пресс-служба НОК.
© Пресс-служба НОКДелегация Узбекистана завоевала еще 13 медалей на Играх исламской солидарности
Делегация Узбекистана завоевала еще 13 медалей на Играх исламской солидарности - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
Делегация Узбекистана завоевала еще 13 медалей на Играх исламской солидарности
© Пресс-служба НОК
"Делегация Узбекистана успешно провела еще один соревновательный день на VI Играх исламской солидарности. По итогам выступлений спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Победители
Золото
Алишер Ганиев (греко-римская борьба, до 60 кг)
Иброхим Махкамов (легкая атлетика, тройной прыжок)
Амир Нагаев (легкая атлетика, прыжок в высоту)
Нодир Норбоев (легкая атлетика, десятиборье)
Серебро
Ёркинбек Одилов (пара легкая атлетика, метание диска)
Ильяс Молина (фехтование, рапира)
Севара Рахимова (фехтование, шпага)
Захириддин Шокиров (легкая атлетика, десятиборье)
Бронза
Айтжан Халмаханов (греко-римская борьба, до 67 кг)
Абдулло Алиев (греко-римская борьба, до 77 кг)
Радмир Семенеев (фехтование, рапира)
Шахзода Эгамбердиева (фехтование, шпага)
Заринахон Носиржонова (легкая атлетика, метание молота)
Днем ранее делегация республики завоевала такое же количество медалей.
Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
