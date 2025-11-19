https://uz.sputniknews.ru/20251119/sco-vzaimodeystvie-bezopasnost-yevraziya-53585934.html

Взаимодействие в рамках ШОС может стать основой безопасности в Евразии — коммюнике

Совместное коммюнике, принятое по итогам 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, включает анализ ситуации в мире и позицию стран ШОС

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества договорились принять меры по развитию транспортного потенциала и гражданской авиации. Это указано в совместном коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.При этом члены ШОС намерены отстаивать равноправную многостороннюю торговую систему.Также главы стран ШОС выступили за равноправное сотрудничество в области мирного атома.В коммюнике указано, что страны ШОС выступают и за развитие взаимодействия в космических технологиях.В нем также сообщается, что страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем реформы организации.Кроме того, страны ШОС:Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло накануне в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.Главы правительств рассмотрели меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.Основное внимание уделили взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.Очередное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится в 2026 году в Таджикистане. ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.

