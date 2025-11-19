Взаимодействие в рамках ШОС может стать основой безопасности в Евразии — коммюнике
16:45 19.11.2025 (обновлено: 17:15 19.11.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Подписаться
Совместное коммюнике, принятое по итогам 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, включает анализ ситуации в мире и позицию стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества договорились принять меры по развитию транспортного потенциала и гражданской авиации. Это указано в совместном коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.
"Профильные министерства и ведомства должны принять дополнительные меры по развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала, международных автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок на пространстве ШОС", — говорится в документе.
При этом члены ШОС намерены отстаивать равноправную многостороннюю торговую систему.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", — говорится в документе.
Также главы стран ШОС выступили за равноправное сотрудничество в области мирного атома.
"Главы делегаций выступили за равноправное, устойчивое и взаимовыгодное международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии", — говорится в документе.
В коммюнике указано, что страны ШОС выступают и за развитие взаимодействия в космических технологиях.
"Главы делегаций выступили за развитие взаимодействия по вопросам применения космических технологий для решения экономических, социальных и экологических задач государств-членов ШОС, а также изучение возможности налаживания диалога по перспективным механизмам регионального сотрудничества в космической сфере в соответствии с национальными приоритетами", — следует из документа.
В нем также сообщается, что страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем реформы организации.
"Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН", — говорится в документе.
Кроме того, страны ШОС:
призвали международное сообщество присоединиться к Инициативе ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие";
договорились развивать открытое экономическое пространство;
выступили за обеспечение технологической независимости;
подтвердили готовность создавать новые возможности, в том числе посредством поддержки инноваций и развития креативной экономики, в целях повышения устойчивости и конкурентоспособности национальных экономик, расширения рынка занятости, прежде всего в удаленных и сельских территориях;
подчеркнули намерение государств-членов укреплять кооперацию в сфере промышленности и развивать взаимодействие между деловыми кругами;
заявили о приверженности совершенствованию торговой системы;
констатировали важность дальнейшего углубления сотрудничества между государствами-членами ШОС в сфере инвестиций;
выступили за наращивание усилий по формированию механизмов финансового сопровождения проектной деятельности в рамках ШОС;
подтвердили стремление государств-членов ШОС к повышению взаимосвязанности путем создания в рамках ШОС высокоэффективной и конкурентоспособной транспортной и технической инфраструктуры.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло накануне в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Главы правительств рассмотрели меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Основное внимание уделили взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.
Очередное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится в 2026 году в Таджикистане.
ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.