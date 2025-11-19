В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Подписаться
Инициатива направлена на поощрение разработчиков ГОСТов и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов госорганов и бизнес-сообщества в сфере.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В странах СНГ впервые объявили конкурс на соискание межгосударственной Премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ – 2026".
Инициатива направлена на поощрение разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТов) и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов государственных органов и бизнес-сообщества в данной сфере.
Конкурс также призван содействовать повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг организаций стран СНГ, устранению технических барьеров в торговле, стимулированию экспорта, внедрению инновационных технологий и методов.
Его будут проводить раз в два года, отмечая достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.
Премию будут присуждать в пяти номинациях:
"За практический вклад в разработку межгосударственных стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение для СНГ";
"За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";
"За вклад в развитие научно-методических основ межгосударственной стандартизации";
"За вклад молодых специалистов в научно-исследовательскую и практическую деятельность по межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";
"За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации".
Лауреатов определит жюри Премии, за исключением номинации "За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации" — победителя в ней назовет Совет Премии.
Выдвигать кандидатов на соискание Премии могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ: предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидатом может быть как одно физическое лицо, так и коллектив соискателей (но не более 5 человек).
Лауреатам вручат дипломы и нагрудные знаки.
Церемонию награждения приурочат к проведению 69-го заседания МГС в июне-июле 2026-го в Кыргызстане.