https://uz.sputniknews.ru/20251119/sng-konkurs-standartizatsiya-53583070.html

В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать

В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать

Sputnik Узбекистан

Инициатива направлена на поощрение разработчиков ГОСТов и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов госорганов и бизнес-сообщества в сфере

2025-11-19T17:30+0500

2025-11-19T17:30+0500

2025-11-19T17:30+0500

снг

конкурс

стандарт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1435/59/14355960_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_da18afe183ce86577c4248e708e65e7a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В странах СНГ впервые объявили конкурс на соискание межгосударственной Премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ – 2026".Инициатива направлена на поощрение разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТов) и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов государственных органов и бизнес-сообщества в данной сфере.Конкурс также призван содействовать повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг организаций стран СНГ, устранению технических барьеров в торговле, стимулированию экспорта, внедрению инновационных технологий и методов.Его будут проводить раз в два года, отмечая достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.Премию будут присуждать в пяти номинациях:Лауреатов определит жюри Премии, за исключением номинации "За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации" — победителя в ней назовет Совет Премии.Выдвигать кандидатов на соискание Премии могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ: предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидатом может быть как одно физическое лицо, так и коллектив соискателей (но не более 5 человек).Лауреатам вручат дипломы и нагрудные знаки.Церемонию награждения приурочат к проведению 69-го заседания МГС в июне-июле 2026-го в Кыргызстане.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

содружество конкурс стандартизация