Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251119/sng-konkurs-standartizatsiya-53583070.html
В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать
В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать
Sputnik Узбекистан
Инициатива направлена на поощрение разработчиков ГОСТов и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов госорганов и бизнес-сообщества в сфере
2025-11-19T17:30+0500
2025-11-19T17:30+0500
снг
конкурс
стандарт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1435/59/14355960_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_da18afe183ce86577c4248e708e65e7a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В странах СНГ впервые объявили конкурс на соискание межгосударственной Премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ – 2026".Инициатива направлена на поощрение разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТов) и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов государственных органов и бизнес-сообщества в данной сфере.Конкурс также призван содействовать повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг организаций стран СНГ, устранению технических барьеров в торговле, стимулированию экспорта, внедрению инновационных технологий и методов.Его будут проводить раз в два года, отмечая достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.Премию будут присуждать в пяти номинациях:Лауреатов определит жюри Премии, за исключением номинации "За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации" — победителя в ней назовет Совет Премии.Выдвигать кандидатов на соискание Премии могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ: предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидатом может быть как одно физическое лицо, так и коллектив соискателей (но не более 5 человек).Лауреатам вручат дипломы и нагрудные знаки.Церемонию награждения приурочат к проведению 69-го заседания МГС в июне-июле 2026-го в Кыргызстане.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1435/59/14355960_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_3b9f797fe963b0a56bb66eeb0f3e6a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
содружество конкурс стандартизация
содружество конкурс стандартизация

В странах Содружества объявили новый конкурс — кто может участвовать

17:30 19.11.2025
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Подписаться
Инициатива направлена на поощрение разработчиков ГОСТов и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов госорганов и бизнес-сообщества в сфере.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В странах СНГ впервые объявили конкурс на соискание межгосударственной Премии Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) за достижения в области стандартизации "Лучший стандартизатор СНГ – 2026".
Инициатива направлена на поощрение разработчиков межгосударственных стандартов (ГОСТов) и продвижение межгосударственной стандартизации, вовлечение в нее молодых специалистов, консолидацию ресурсов государственных органов и бизнес-сообщества в данной сфере.
Конкурс также призван содействовать повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг организаций стран СНГ, устранению технических барьеров в торговле, стимулированию экспорта, внедрению инновационных технологий и методов.
Его будут проводить раз в два года, отмечая достижения как специалистов, так и коллективов организаций, участвующих в работах по межгосударственной стандартизации.
Премию будут присуждать в пяти номинациях:
"За практический вклад в разработку межгосударственных стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение для СНГ";
"За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";
"За вклад в развитие научно-методических основ межгосударственной стандартизации";
"За вклад молодых специалистов в научно-исследовательскую и практическую деятельность по межгосударственной стандартизации и смежных с ней дисциплин";
"За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации".
Лауреатов определит жюри Премии, за исключением номинации "За значительный вклад в развитие межгосударственной стандартизации" — победителя в ней назовет Совет Премии.
Выдвигать кандидатов на соискание Премии могут участники работ по межгосударственной стандартизации СНГ: предприятия и организации, общественные объединения, научные, образовательные и экспертные организации. Кандидатом может быть как одно физическое лицо, так и коллектив соискателей (но не более 5 человек).
Лауреатам вручат дипломы и нагрудные знаки.
Церемонию награждения приурочат к проведению 69-го заседания МГС в июне-июле 2026-го в Кыргызстане.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0