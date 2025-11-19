https://uz.sputniknews.ru/20251119/uzbekistan-srednyaya-zarplata-otrasli-53579388.html

В каких сферах в Узбекистане платят больше — инфографика

В каких сферах в Узбекистане платят больше — инфографика

Sputnik Узбекистан

По итогам первых девяти месяцев 2025 года среднемесячная заработная плата в Узбекистане составила 6,167 млн сумов

2025-11-19T14:00+0500

2025-11-19T14:00+0500

2025-11-19T14:00+0500

инфографика

узбекистан

банковская сфера

сфера услуг

лизинг

здравоохранение

зарплата

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53574097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4761475c9036c265cc88afec16040e25.png

По данным Национального комитета по статистике, больше всех в Узбекистане получают сотрудники банковской, страховой и лизинговой сфер: в среднем 16,8 млн сумов. На втором месте — сотрудники IT-сферы и связи (14,9 млн). В тройке лидеров также те, кто занимается перевозками и хранением (9,3 млн сумов).Самые низкие зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг: в среднем 3,7 млн.В январе–сентябре текущего года средняя зарплата по Узбекистану составила 6 млн 167 тыс. сумов.Это на 19,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сферы зарплата