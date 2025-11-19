https://uz.sputniknews.ru/20251119/uzmetkombinat-permskiy-politex-sotrudnichestvo-53582655.html

Сотрудники Узметкомбината смогут дистанционно обучаться в Пермском политехе

Стороны намерены развивать прочное, системное и долгосрочное партнерство в сферах образования, науки и инноваций

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53586963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4537bc951c6bb949dab30583f587bace.png

АО "Узметкомбинат" и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik. В его рамках предусмотрено выделение 500 специальных грантов, благодаря которым сотрудники предприятия смогут дистанционно обучаться в вузе.Программа охватывает уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Это ускорит процесс подготовки высококвалифицированных кадров для сферы металлургии. Студенты, показавшие хорошие результаты во время учебы, получат стипендию от ПНИПУ. На церемонии подписания меморандума гендиректор АО "Узметкомбинат" Баходир Абдуллаев отметил, что у предприятия уже есть прочные связи с такими российскими вузами, как Национальный исследовательский технологический университет МИСиС и Магнитогорский государственный технический университет, а также с рядом образовательных учреждений республики.По его словам, подписание меморандума с ПНИПУ позволит развивать программы производственных практик и стажировок для студентов, привлекать специалистов Узметкомбината к участию в учебном процессе и наставничестве, проводить совместные научно-технические исследования и внедрять инновационные решения в производство.Основная цель сотрудничества — развитие прочного, системного и долгосрочного партнерства в сфере образования, науки и инноваций.После подписания меморандума делегация ПНИМПУ приняла участие в посадке деревьев на территории футбольной академии при ПФК "Металлург" в рамках общенационального проекта "Яшил макон".Далее гости побывали на производстве, ознакомились с технологическими процессами, модернизацией производственных мощностей и деятельностью инженерного центра.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

