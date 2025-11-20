Узбекистан
Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото
Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото
Групповая выставка объединила 10 талантливых хорезмийцев. В экспозицию вошло около 50 живописных работ, отражающих богатство творческих традиций региона
В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана 19 ноября состоялось торжественное открытие групповой выставки хорезмских художников. В большом выставочном зале представлены около 50 живописных работ авторов, чьи имена хорошо известны в творческой среде региона: Курбанбая Бекчанова, Мадамина Худойберганова, Даврона Атамуродова, Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой, Зайнитдина Аскарова, Кахрамона и Азамата Мадаминовых, Камолбека Собирова и Сурайё Рузметовой.Особое внимание привлекают произведения признанных художников Хорезма. Выпускник училища им. Бенькова и Ташкентского театрально-художественного института Курбанбай Бекчанов с 1988 года является участником республиканских и международных выставок, а в 2004-м был удостоен звания "Заслуженный наставник молодежи Узбекистана".Мадамин Худойберганов, чей интерес к искусству сформировался еще в юности, известен своими выразительными портретами, в которых отражены характеры людей, посвятивших жизнь служению народу.Даврон Атамуродов — участник многих международных проектов и лауреат Золотой медали Академии художеств Узбекистана (2014). Его творческая мастерская в Хазараспе включена в туристический маршрут по Хорезму.Выставку также украшают работы Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой и других мастеров, чьи имена связаны с развитием художественного образования и выставочной деятельности региона.Организаторы отмечают, что это культурное событие призвано не только представить широкой публике современное искусство Хорезма, но и укрепить творческие связи между художниками и зрителями.Выставка открыта до 30 ноября.
Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото

18:35 20.11.2025 (обновлено: 19:41 20.11.2025)
Групповая выставка объединила 10 талантливых хорезмийцев. В экспозицию вошло около 50 живописных работ, отражающих богатство творческих традиций региона.
В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана 19 ноября состоялось торжественное открытие групповой выставки хорезмских художников. В большом выставочном зале представлены около 50 живописных работ авторов, чьи имена хорошо известны в творческой среде региона: Курбанбая Бекчанова, Мадамина Худойберганова, Даврона Атамуродова, Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой, Зайнитдина Аскарова, Кахрамона и Азамата Мадаминовых, Камолбека Собирова и Сурайё Рузметовой.
Особое внимание привлекают произведения признанных художников Хорезма. Выпускник училища им. Бенькова и Ташкентского театрально-художественного института Курбанбай Бекчанов с 1988 года является участником республиканских и международных выставок, а в 2004-м был удостоен звания "Заслуженный наставник молодежи Узбекистана".

"Экспозиция раскрывает многогранность хорезмской школы живописи: от лирических портретов и динамичных композиций до светлых пейзажей родной земли. В каждом произведении звучит стремление мастеров сохранить культурное наследие, обращаясь к темам истории, традиций и духовности", — рассказал Курбанбай Бекчанов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Мадамин Худойберганов, чей интерес к искусству сформировался еще в юности, известен своими выразительными портретами, в которых отражены характеры людей, посвятивших жизнь служению народу.
Даврон Атамуродов — участник многих международных проектов и лауреат Золотой медали Академии художеств Узбекистана (2014). Его творческая мастерская в Хазараспе включена в туристический маршрут по Хорезму.
Выставку также украшают работы Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой и других мастеров, чьи имена связаны с развитием художественного образования и выставочной деятельности региона.
Организаторы отмечают, что это культурное событие призвано не только представить широкой публике современное искусство Хорезма, но и укрепить творческие связи между художниками и зрителями.
Выставка открыта до 30 ноября.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Торжественное открытие выставки хорезмских художников

Торжественное открытие выставки хорезмских художников - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Торжественное открытие выставки хорезмских художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кахрамон Мадаминов "Кураш (борьба)"

Кахрамон Мадаминов &quot;Кураш (борьба)&quot; - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кахрамон Мадаминов "Кураш (борьба)"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Слово берет художник

Слово берет художник - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Слово берет художник

© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбай Бекчанов "Хива"

Курбанбай Бекчанов &quot;Хива&quot; - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбай Бекчанов "Хива"

© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки хорезмских художников

На открытии выставки хорезмских художников - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки хорезмских художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Восточный натюрморт"

Азамат Мадаминов &quot;Восточный натюрморт&quot; - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Восточный натюрморт"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Под прицелом камер

Под прицелом камер - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Под прицелом камер

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бахром Анназаров "Караван"

Бахром Анназаров &quot;Караван&quot; - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бахром Анназаров "Караван"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки

Гости выставки - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кахрамон Мадаминов "Базар"

Кахрамон Мадаминов &quot;Базар&quot; - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кахрамон Мадаминов "Базар"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Когда впечатления переполняют

Когда впечатления переполняют - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Когда впечатления переполняют

© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбай Бекчанов "Разговор. Спор"

Курбанбай Бекчанов &quot;Разговор. Спор&quot; - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбай Бекчанов "Разговор. Спор"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Притяжение

Притяжение - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Притяжение

© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов ""Женщина с быком и кувшином""

Азамат Мадаминов &quot;&quot;Женщина с быком и кувшином&quot;&quot; - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов ""Женщина с быком и кувшином""

© Sputnik / Бахром Хатамов

Когда герои картин узнаваемы

Когда герои картин узнаваемы - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Когда герои картин узнаваемы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хадича Ерматова "Хива. Путешествие во времени"

Хадича Ерматова &quot;Хива. Путешествие во времени&quot; - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хадича Ерматова "Хива. Путешествие во времени"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Встреча мастеров кисти

Встреча мастеров кисти - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Встреча мастеров кисти

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка хорезмских художников

Выставка хорезмских художников - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка хорезмских художников

© Sputnik / Бахром Хатамов

Четыре взгляда на искусство

Четыре взгляда на искусство - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Четыре взгляда на искусство

