https://uz.sputniknews.ru/20251120/chto-predstavlyayut-xorezmskie-xudojniki-v-tashkente-53595375.html

Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото

Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото

Sputnik Узбекистан

Групповая выставка объединила 10 талантливых хорезмийцев. В экспозицию вошло около 50 живописных работ, отражающих богатство творческих традиций региона

2025-11-20T18:35+0500

2025-11-20T18:35+0500

2025-11-20T19:41+0500

выставка

хорезм

картины

искусство

ташкент

фото

фотолента

мультимедиа

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53600265_0:46:3478:2002_1920x0_80_0_0_9c8ac19248eb9788c2b8d14c485f38f8.jpg

В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана 19 ноября состоялось торжественное открытие групповой выставки хорезмских художников. В большом выставочном зале представлены около 50 живописных работ авторов, чьи имена хорошо известны в творческой среде региона: Курбанбая Бекчанова, Мадамина Худойберганова, Даврона Атамуродова, Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой, Зайнитдина Аскарова, Кахрамона и Азамата Мадаминовых, Камолбека Собирова и Сурайё Рузметовой.Особое внимание привлекают произведения признанных художников Хорезма. Выпускник училища им. Бенькова и Ташкентского театрально-художественного института Курбанбай Бекчанов с 1988 года является участником республиканских и международных выставок, а в 2004-м был удостоен звания "Заслуженный наставник молодежи Узбекистана".Мадамин Худойберганов, чей интерес к искусству сформировался еще в юности, известен своими выразительными портретами, в которых отражены характеры людей, посвятивших жизнь служению народу.Даврон Атамуродов — участник многих международных проектов и лауреат Золотой медали Академии художеств Узбекистана (2014). Его творческая мастерская в Хазараспе включена в туристический маршрут по Хорезму.Выставку также украшают работы Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой и других мастеров, чьи имена связаны с развитием художественного образования и выставочной деятельности региона.Организаторы отмечают, что это культурное событие призвано не только представить широкой публике современное искусство Хорезма, но и укрепить творческие связи между художниками и зрителями.Выставка открыта до 30 ноября.

хорезм

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

выставка, хорезм художники, картина, фотолента, живопись