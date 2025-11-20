Что представляют хорезмские художники в Ташкенте — фото

В Международном Караван-Сарае культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана 19 ноября состоялось торжественное открытие групповой выставки хорезмских художников. В большом выставочном зале представлены около 50 живописных работ авторов, чьи имена хорошо известны в творческой среде региона: Курбанбая Бекчанова, Мадамина Худойберганова, Даврона Атамуродова, Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой, Зайнитдина Аскарова, Кахрамона и Азамата Мадаминовых, Камолбека Собирова и Сурайё Рузметовой.Особое внимание привлекают произведения признанных художников Хорезма. Выпускник училища им. Бенькова и Ташкентского театрально-художественного института Курбанбай Бекчанов с 1988 года является участником республиканских и международных выставок, а в 2004-м был удостоен звания "Заслуженный наставник молодежи Узбекистана".Мадамин Худойберганов, чей интерес к искусству сформировался еще в юности, известен своими выразительными портретами, в которых отражены характеры людей, посвятивших жизнь служению народу.Даврон Атамуродов — участник многих международных проектов и лауреат Золотой медали Академии художеств Узбекистана (2014). Его творческая мастерская в Хазараспе включена в туристический маршрут по Хорезму.Выставку также украшают работы Бахрома Анназарова, Шарофат Сабировой и других мастеров, чьи имена связаны с развитием художественного образования и выставочной деятельности региона.Организаторы отмечают, что это культурное событие призвано не только представить широкой публике современное искусство Хорезма, но и укрепить творческие связи между художниками и зрителями.Выставка открыта до 30 ноября.
Групповая выставка объединила 10 талантливых хорезмийцев. В экспозицию вошло около 50 живописных работ, отражающих богатство творческих традиций региона.
"Экспозиция раскрывает многогранность хорезмской школы живописи: от лирических портретов и динамичных композиций до светлых пейзажей родной земли. В каждом произведении звучит стремление мастеров сохранить культурное наследие, обращаясь к темам истории, традиций и духовности", — рассказал Курбанбай Бекчанов корреспонденту Sputnik Узбекистан.
