Можно ли стирать пуховик дома — эксперт

Правильный уход за пуховиком — залог его долговечности и привлекательного вида

Зима не за горами — стоит подумать о верхней одежде в холодный сезон и достать из шкафа куртки и пуховики. Стирать пуховики можно дома. О нюансах ухода за ними сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по текстильной и легкой промышленности Валентину Зубанову.Она рекомендует обратить внимание на вшитые ярлычки от изготовителя – он обязан предоставить информацию.По ее словам, можно положить в стиральную машину 2-3 чистых теннисных мяча или специальные шарики, которые помогут пуху равномерно распределиться и предотвратят сбивание в комки.Правильный уход за пуховиком — залог его долговечности и привлекательного вида, резюмировала эксперт.

