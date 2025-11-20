Узбекистан
Можно ли стирать пуховик дома — эксперт
Правильный уход за пуховиком — залог его долговечности и привлекательного вида
Зима не за горами — стоит подумать о верхней одежде в холодный сезон и достать из шкафа куртки и пуховики. Стирать пуховики можно дома. О нюансах ухода за ними сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по текстильной и легкой промышленности Валентину Зубанову.
Она рекомендует обратить внимание на вшитые ярлычки от изготовителя – он обязан предоставить информацию.

"Для стирки пуховиков следует использовать специальное моющее средство, обычным порошком стирать нельзя. Растворяясь в воде, он дает осадки соли, которые оседают на пухе, и пух становится тяжелым, склеивается. Пуховики теплые за счет того, что пух в себе содержит много воздуха, не проводит холод к человеку и не отдает тепло в атмосферу. А если пуховик скатывается, то у него эта объемность исчезает", — пояснила специалист.

По ее словам, можно положить в стиральную машину 2-3 чистых теннисных мяча или специальные шарики, которые помогут пуху равномерно распределиться и предотвратят сбивание в комки.

"Еще можно воспользоваться химчисткой. Однако если мы сдаем куртку в химчистку, то мы, во-первых, тратим много денег, а, во-вторых, теряем время. Например, вы сдаете пуховик, кто-то просит подождать 2-3 дня, а кто-то выполняет заказ чуть дольше по загруженности", — сказала Зубанова.

Правильный уход за пуховиком — залог его долговечности и привлекательного вида, резюмировала эксперт.
0