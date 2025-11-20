https://uz.sputniknews.ru/20251120/natskomstat-uzbekistana-pereschital-vvp-53613392.html
Нацкомстат Узбекистана пересчитал ВВП за 8 лет — инфографика
2025-11-20T18:04+0500
2025-11-20T18:04+0500
2025-11-20T19:44+0500
Нацкомстат Узбекистана пересчитал ВВП за 8 лет — инфографика
18:04 20.11.2025 (обновлено: 19:44 20.11.2025)
Национальный комитет Узбекистана по статистике пересчитал ВВП республики за восемь лет: 2017–2024 годы.
Стояла задача обеспечить полный учет внебюджетных фондов в составе валового внутреннего продукта и отразить другие концептуальные изменения.
Данные об обороте предприятий, полученные от Налогового комитета сопоставили с данными статистических отчетов. Причиной изменений также стали новые источники информации по промышленности, строительству, сфере услуг и сельскому хозяйству.
Работу провели вместе с экспертом Международного валютного фонда. Проанализировав исполнение консолидированного государственного бюджета выявили дополнительные источники валовой добавленной стоимости.
Все это положительно сказалось на качестве системы национальных счетов, повысив охват и точность данных.
Ранее данные о первичном распределении бюджетных средств отражались полностью, однако расходы внебюджетных фондов не учитывались в полном объеме.
После детального изучения последних, а также других источников финансирования, выявили дополнительную добавленную стоимость в размере 36,4 трлн сумов.
Подробнее о том, как после перерасчета изменились данные об объемах и темпах роста ВВП республики с 2020 по 2024 годы, — в инфографике Sputnik Узбекистан
