Путин: Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере ИИ
Глава РФ принял участие в юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 — "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая проходит в Москве с 19 по 21 ноября.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере ИИ, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе выступления на пленарном заседании он отдельно остановился на международном сотрудничестве в сфере.
"Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере искусственного интеллекта. Работать как на основе двусторонних соглашений, так и в рамках интеграционных объединений Евразэс, БРИКС, ШОС, других форматов. Причем предлагаем вплотную подойти к гармонизации законодательства наших стран в части внедрения искусственного интеллекта, использовать успешные практики в этом направлении, собранные на платформе БРИКС", — сказал российский лидер.
Другие заявления Путина:
очевидно, что технологии генеративного искусственного интеллекта становятся ключевыми, стратегическими. За обладание собственными фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупнейшие компании, но и ведущие государства;
развитие искусственного интеллекта, возможно, является одним из самых крупных технологических проектов в истории;
за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами;
наряду со стремительными изменениями во всех сферах увеличивается и число пользователей продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта;
но важно и другое: такие модели порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, а значит, способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств, да и человечества в целом;
критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Поэтому Россия должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта;
разработки отечественных систем с ИИ должны полностью контролироваться российскими специалистами, причем на всех этапах, включая проверку конечного продукта;
у России должны быть уникальные компетенции по полному циклу формирования фундаментальных языковых моделей;
значимо не только наличие собственных технологий. Важно обеспечить их широкое практическое использование. Добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, в государственном управлении, в других секторах;
президент РФ попросил Правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов;
России нужен штаб по руководству ИИ. Путин поручил Кабмину и Администрации Президента проработать создание руководящего центра отрасли;
"Реализация этого плана станет важнейшим инструментом формирования спроса на национальные фундаментальные модели. По сути, целого рынка применения систем генеративного искусственного интеллекта. Продукты на его основе уже к 2030 году должны применяться во всех ключевых отраслях", — отметил президент РФ.
нужно формировать рынок для применения достижений ИИ. Нужно просто определенные стандарты вводить в различных видах деятельности. И чтобы те, кто будет пользоваться достижениями искусственного интеллекта, за это платили, соответственно, чтобы это создавало финансовую базу для последующего развития. Нужно раскрутить этот процесс, придать ему собственный импульс развития;
следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий;
в ряде стран попытка детальной регламентации искусственного интеллекта затормозила разработку новых продуктов и идей. Мы не должны идти по этому пути, повторять чужие ошибки;
нужно шире использовать так называемое мягкое право – прежде всего кодекс этики в сфере искусственного интеллекта;
чтобы наращивать потенциал отечественных технологий генеративного ИИ, обучать наши языковые модели, необходимо гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры. Это позволит обеспечить суверенитет данных, чтобы информация пользователей оставалась в контуре России;
"В этой связи предлагаю вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта, обеспечить удобный доступ к ЦОДам для стартапов, научных организаций и технологических компаний", — сказал глава РФ.
у России есть уникальные решения, которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОДов. Планируем перейти на серийное производство малых плавучих и наземных атомных станций, а также продолжим строительство ЦОДов на базе крупнейших АЭС. Такие комплексные продукты готовы предложить и нашим партнерам за рубежом;
менее чем за два десятилетия Россия планирует построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации. Растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит нам последовательно расширять вычислительные мощности для ИИ;
мы не можем позволить того, чтобы в России образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – "роботы" такие, которые только кнопки нажимают;
надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Надо шахматами заниматься, математикой заниматься;
использование искусственного интеллекта в судействе делает спорт прозрачным и более честным;
в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего традиционные ценности всех народов Российской Федерации;
знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, дает возможность прожить еще одну жизнь;
среднюю продолжительность жизни в РФ можно довести и до 150 лет, но всегда будет мало. "Главный вопрос не в том, сколько прожить, а в том – как, зачем и ради чего".
Перед началом пленарного заседания глава РФ осмотрел выставку, на которой ознакомился с достижениями российских компаний в сфере ИИ. Ему продемонстрировали, в частности, первого отечественного антропоморфного робота, разработанного "Сбером", линейку интеллектуальных помощников на базе большой языковой модели "ГигаЧат", модель генеративного ИИ – Алису AI от компании "Яндекс". Также российскому лидеру рассказали об опыте использования искусственного интеллекта в промышленности, спорте и здравоохранении, в том числе о разработке лекарственных препаратов с помощью ИИ.