Путин: Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере ИИ

Глава РФ принял участие в юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 – "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая проходит в Москве с 19 по 21 ноября

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере ИИ, заявил президент России Владимир Путин.Глава РФ принял участие в юбилейной, X Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 — "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая проходит в Москве с 19 по 21 ноября.В ходе выступления на пленарном заседании он отдельно остановился на международном сотрудничестве в сфере.Другие заявления Путина:Перед началом пленарного заседания глава РФ осмотрел выставку, на которой ознакомился с достижениями российских компаний в сфере ИИ. Ему продемонстрировали, в частности, первого отечественного антропоморфного робота, разработанного "Сбером", линейку интеллектуальных помощников на базе большой языковой модели "ГигаЧат", модель генеративного ИИ – Алису AI от компании "Яндекс". Также российскому лидеру рассказали об опыте использования искусственного интеллекта в промышленности, спорте и здравоохранении, в том числе о разработке лекарственных препаратов с помощью ИИ.

