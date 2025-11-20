РАТС ШОС: тергруппировки не отказались от планов по созданию "спящих ячеек" в ЦА
13:20 20.11.2025 (обновлено: 14:40 20.11.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкМеждународные террористические группировки в Афганистане и Сирии не отказались от планов по созданию "спящих ячеек" в Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
В Ташкенте стартовала двухдневная международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму в странах ШОС. В ней участвуют представители антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Антитеррористического центра СНГ, Интерпола.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Международные террористические группировки активизируются в Афганистане и Сирии, они не отказались от планов создания "спящих ячеек" в странах Центральной Азии, отметил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Уларбек Шаршеев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте стартовала двухдневная международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму в странах ШОС. В ней участвуют представители антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Антитеррористического центра СНГ, Интерпола.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Ташкенте стартовала международная конференция по противодействию терроризму в странах ШОС
В Ташкенте стартовала международная конференция по противодействию терроризму в странах ШОС
© telegram sputnikuzbekistan/
"Вызывает обеспокоенность нарастание боевой и террористической активности вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана и Сирии", - сказал Шаршеев.
По его словам, наибольшую угрозу в настоящее время представляют базирующиеся в Афганистане такие международные террористические группировки, как "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, "Исламское движение Туркестана"*, "Исламское движение Восточного Туркестана"*, "Джамаат Ансоруллох"*, "Союз исламского джихада"*.
"Главари международных террористических организаций не отказались от планов засылки боевиков в государства Центральной Азии по поддельным документам через территорию третьих стран для проведения терактов, создания спящих ячеек, привлечения финансовых средств, ведения вербовочных работ для пополнения рядов новыми рекрутами", — добавил Шаршеев.
В свою очередь руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Евгений Сысоев рассказал, что смена власти в Сирии и военная эскалация со стороны Израиля привели к росту числа граждан стран СНГ, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических организаций.
© SputnikРуководитель Антитеррористического центра стран СНГ Евгений Сысоев
Руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Евгений Сысоев
© Sputnik
"После прихода к власти в Сирии группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований", — отметил он.
По информации АТЦ, основной способ переноса террористической активности на территорию третьих стран — удаленное вовлечение в радикальную деятельность лиц, склонных к идеологической обработке и находящихся в стране пребывания.
Сысоев отметил, что в работе по рекрутированию террористы опираются на неблагополучные слои населения, которые имеют низкий уровень образования и доходов, проблемы с трудоустройством и здоровьем.
"В основе вербовочных подходов лежит сочетание религиозной догматики и материальных стимулов", — сказал он.
Сысоев также рассказал о росте доли криптовалют в ресурсах международных террористических организаций. Причина — анонимность транзакций.
"Растет доля криптовалют в ресурсной поддержке МТО, гарантирующих анонимность транзакций", — сказал он.
Речь шла и совместных усилиях стран ШОС в части выявления и последующего блокирования доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве международного объединения.
"В киберпространстве усиливается сотрудничество компетентных органов государств-членов ШОС в целях предотвращения использования террористами и экстремистами сети Интернет в своей преступной деятельности", — рассказал Уларбек Шаршеев.
Он также отметил, что активизировался "обмен данными о пользователях, имеющих признаки причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также обмен информацией о новых методах использования террористами и экстремистами сети Интернет для продвижения своих интересов".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Узбекистан, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Беларусь. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
*Террористическая группировка, запрещенная в России