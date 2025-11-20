https://uz.sputniknews.ru/20251120/rats-shos-tergruppirovki-ne-otkazalis-ot-planov-po-sozdaniyu-spyaschix-yacheek-v-tsa-53606187.html

РАТС ШОС: тергруппировки не отказались от планов по созданию "спящих ячеек" в ЦА

В Ташкенте стартовала двухдневная международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму в странах ШОС. В ней участвуют представители антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Антитеррористического центра СНГ, Интерпола

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Международные террористические группировки активизируются в Афганистане и Сирии, они не отказались от планов создания "спящих ячеек" в странах Центральной Азии, отметил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Уларбек Шаршеев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В Ташкенте стартовала двухдневная международная научно-практическая конференция по противодействию терроризму в странах ШОС. В ней участвуют представители антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Антитеррористического центра СНГ, Интерпола.По его словам, наибольшую угрозу в настоящее время представляют базирующиеся в Афганистане такие международные террористические группировки, как "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, "Исламское движение Туркестана"*, "Исламское движение Восточного Туркестана"*, "Джамаат Ансоруллох"*, "Союз исламского джихада"*.В свою очередь руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Евгений Сысоев рассказал, что смена власти в Сирии и военная эскалация со стороны Израиля привели к росту числа граждан стран СНГ, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических организаций.По информации АТЦ, основной способ переноса террористической активности на территорию третьих стран — удаленное вовлечение в радикальную деятельность лиц, склонных к идеологической обработке и находящихся в стране пребывания.Сысоев отметил, что в работе по рекрутированию террористы опираются на неблагополучные слои населения, которые имеют низкий уровень образования и доходов, проблемы с трудоустройством и здоровьем.Сысоев также рассказал о росте доли криптовалют в ресурсах международных террористических организаций. Причина — анонимность транзакций.Речь шла и совместных усилиях стран ШОС в части выявления и последующего блокирования доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве международного объединения.Он также отметил, что активизировался "обмен данными о пользователях, имеющих признаки причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также обмен информацией о новых методах использования террористами и экстремистами сети Интернет для продвижения своих интересов".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Узбекистан, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Беларусь. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.*Террористическая группировка, запрещенная в России

