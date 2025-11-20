Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 4 медалями
09:50 20.11.2025 (обновлено: 10:08 20.11.2025)
© НОК УзбекистанаУзбекистан завоевал еще четыре медали на Играх исламской солидарности
© НОК Узбекистана
VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистанцы в очередной соревновательный день Исламиады-2025 завоевали 4 награды, сообщает пресс-служба НОК.
"В Саудовской Аравии подошел к концу еще один соревновательный день VI Игр исламской солидарности. В течение дня наши спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Победители:
Золото
Актенге Кеунимжаева (женская борьба, до 50 кг)
Серебро
Шохида Ахмедова (женская борьба, до 53 кг)
Лидия Подцепкина (легкая атлетика, бег на 100 метров с барьерами)
Бронза
Зухриддин Кодиров (фехтование, сабля)
Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, джиу-джитсу, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.
