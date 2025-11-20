https://uz.sputniknews.ru/20251120/riyad-2025-uzbekistantsy-medali-53593802.html

Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 4 медалями

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистанцы в очередной соревновательный день Исламиады-2025 завоевали 4 награды, сообщает пресс-служба НОК.Победители:Золото Серебро Бронза Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, джиу-джитсу, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу. VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

