Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника

2025-11-20T16:00+0500

2025-11-20T16:00+0500

2025-11-20T16:21+0500

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Веселое в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области.Противник потерял:

