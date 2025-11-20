https://uz.sputniknews.ru/20251120/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporojskoy-oblasti-53611986.html
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Веселое в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области.Противник потерял:
16:00 20.11.2025 (обновлено: 16:21 20.11.2025)
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Вооруженные силы России освободили Веселое в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освобожден населенный пункт Веселое Запорожской области", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области.
свыше 250 военнослужащих;
122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
две станции радиоэлектронной борьбы.