Ученые Узбекистана обсуждают транспортную безопасность на конференции в Гомеле
В частности, речь идет о развитии образования в системе обеспечения кадровой безопасности транспортного комплекса
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Ученые Узбекистана вместе с коллегами из шести стран обсуждают проблемы транспортной безопасности на конференции в белорусском Гомеле, сообщает
БелТА.
XIV Международная научно-практическая конференция "Проблемы безопасности на транспорте" проходит 20-21 ноября в Белорусском государственном университете транспорта.
"В очной и дистанционной формах в 11 секциях конференции принимают участие свыше 400 ученых и специалистов из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Китая, Туркменистана, Азербайджана", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания находятся вопросы безопасности транспортных систем, пассажирских перевозок, надежности подвижного состава, систем автоматики, телемеханики и связи, транспортной инфраструктуры, строительного комплекса, экологической, энергетической и экономической безопасности.
Также речь идет о транспортной безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, фундаментальных научных исследованиях в области безопасности транспортных систем.
Впервые на конференции рассматривают некоторые аспекты развития образования в системе обеспечения кадровой безопасности транспортного комплекса.
Также в программе встречи за круглым столом. Одна из них посвящена перспективам развития электротранспорта.