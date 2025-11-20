https://uz.sputniknews.ru/20251120/uchenyye-uzbekistan-bezopasnost-transport-konferentsiya-belarus-53604088.html

Ученые Узбекистана обсуждают транспортную безопасность на конференции в Гомеле

В частности, речь идет о развитии образования в системе обеспечения кадровой безопасности транспортного комплекса

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Ученые Узбекистана вместе с коллегами из шести стран обсуждают проблемы транспортной безопасности на конференции в белорусском Гомеле, сообщает БелТА.XIV Международная научно-практическая конференция "Проблемы безопасности на транспорте" проходит 20-21 ноября в Белорусском государственном университете транспорта.В фокусе внимания находятся вопросы безопасности транспортных систем, пассажирских перевозок, надежности подвижного состава, систем автоматики, телемеханики и связи, транспортной инфраструктуры, строительного комплекса, экологической, энергетической и экономической безопасности.Также речь идет о транспортной безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, фундаментальных научных исследованиях в области безопасности транспортных систем.Впервые на конференции рассматривают некоторые аспекты развития образования в системе обеспечения кадровой безопасности транспортного комплекса.Также в программе встречи за круглым столом. Одна из них посвящена перспективам развития электротранспорта.

