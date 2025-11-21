https://uz.sputniknews.ru/20251121/krasnoyarskiy-kray-predstavil-v-tashkente-novye-vozmojnosti-dlya-sotrudnichestva-53627257.html

Красноярский край представил в Ташкенте новые возможности для сотрудничества

Красноярский край представил в Ташкенте новые возможности для сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Игорь Камынин: Россия является крупнейшим покупателем узбекской плодоовощной и текстильной продукции, а взамен поставляет на узбекский рынок продукцию черной и цветной металлургии, включая алюминий.

2025-11-21T11:36+0500

2025-11-21T11:36+0500

2025-11-21T11:36+0500

россия

узбекистан

сотрудничество

видео

красноярский край

торговое представительство

туризм

образование

предпринимательство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53630207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1397335b312df8b88ed3ba08474f3030.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Представители Красноярского края презентовали в Ташкенте возможности российского региона, рассказали о ключевых инвестиционных проектах, развитии промышленности, перспективах экспорта и новых инструментах для расширения сотрудничества с Узбекистаном.На мероприятии присутствовали работники государственных структур, предприниматели и эксперты различных отраслей.Красноярский край — второй по площади субъект России. Он входит в число лидеров по объему валового регионального продукта (ВРП) и является одной из крупнейших индустриальных зон страны. Здесь производится 98% металлов платиновой группы, более 80% общероссийского объема никеля, порядка 40% меди, свыше 30% первичного алюминия, более 23% золота в РФ.Сегодня Узбекистан — один из ключевых торгово-экономических партнеров России, отмечает Игорь Камынин, заместитель торгового представителя РФ в РУз.Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов рассказал о комплексе мер, которые российский регион готов предложить бизнес-партнерам в Узбекистане. По его словам, Красноярский край может формировать индивидуальные подборки поставщиков под конкретные запросы, предоставлять детальную информацию о предприятиях, организовывать деловые переговоры с профессиональным сопровождением и переводом, обеспечивать оборудованные переговорные площадки, а также компенсировать затраты на проживание и трансфер делегаций.Были также обозначены перспективы сотрудничества в аграрной сфере. По словам министра сельского хозяйства Красноярского края Дмитрия Воропаева, регион заинтересован в поставках из Узбекистана плодоовощной продукции и специй, а со своей стороны готов расширять экспорт переработанной продукции. В регионе растет производство гороха, объем экспорта которого в 2025 году достиг почти 6 тысяч тонн. Высокое качество зерна позволяет выпускать востребованную на внешних рынках муку. Кроме того, край ежегодно увеличивает отгрузки пшеничных отрубей — в текущем году они превысили9 тысяч тонн. Производство комбикормов планируется довести до 245 тысяч тонн, и при интересе узбекских партнеров регион готов рассмотреть создание дополнительных мощностей для выпуска муки и комбикормов.Отдельным блоком на презентации в Ташкенте была представлена программа образования. Проректор по стратегическому развитию Красноярского государственного аграрного университета Мария Озерова отметила, что вуз входит в число ведущих аграрных университетов России и активно приглашает иностранных студентов. Сегодня в КрасГАУ обучается более 9 тысяч человек, действует подготовительное отделение с языковыми курсами, летние и зимние школы, а также программы академической мобильности и стажировки. Университет предлагает современную инфраструктуру и высокий уровень преподавания, что делает обучение привлекательным для абитуриентов из Узбекистана и других стран.Особое внимание на презентации было уделено туристическому потенциалу края. Руководитель агентства по туризму Елена Недбайло сообщила, что в регионе растет число туристов и увеличивается интерес к этнокультурным маршрутам. Среди наиболее востребованных направлений — этнографический музей в Шушенском с комплексом “Новая деревня”, где гости могут прожить традиционный быт и переночевать на русской печи, а также международный фестиваль этнической музыки и ремесел “Мир Сибири”, который в 2025 году привлек более 80 тысяч посетителей.С января 2025 года в крае действует государственная программа развития туризма до 2030 года, предусматривающая строительство гостиниц категорий от трех до пяти звезд. Уже 15 декабря в Красноярске откроется филиал Национального центра “Россия” — новая площадка для демонстрации достижений региона. Крупным событием станет празднование 400-летия Красноярска в 2028 году.В рамках презентации была представлена и система подготовки кадров в туристической сфере. По словам Недбайло, Институт гастрономии Сибирского федерального университета обучает будущих шеф-поваров, кондитеров, специалистов по туризму, гостиничному делу и гастрономическому менеджменту. Университет принимает абитуриентов из разных стран, включая Узбекистан, и предлагает современную образовательную базу для подготовки специалистов международного уровня.По словам Игоря Камынина, узбекский рынок продолжит расти, увеличивать потребление и менять потребительские предпочтения.О том, каков потенциал сотрудничества между регионом и Узбекистаном, чем богат Красноярский край и какие ожидаются события — в материале Sputnik.

россия

узбекистан

красноярский край

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

красноярский край ташкент узбекистан россия сотрудничество камынин видео