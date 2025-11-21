"Легенда о летающем верблюде": в Ташкенте открылась яркая выставка Улугбека Раджабова

https://uz.sputniknews.ru/20251121/legenda-o-letayuschem-verblyude-v-tashkente-otkrylas-yarkaya-vystavka-ulugbeka-radjabova-53633630.html

20 ноября в Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Улугбека Раджабова.

В Ташкенте состоялась одна из самых заметных художественных премьер сезона — персональная выставка талантливого художника, члена Творческого Союза художников Узбекистана Улугбека Раджабова под поэтичным названием "Легенда о летающем верблюде". Организаторами выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии.На выставке будет представлено около 30 работ, созданных в последние годы. Раджабов, уже хорошо узнаваемый среди ценителей искусства, привлекает внимание своей яркой цветовой палитрой, смелыми экспериментами с формой и особой пластикой образов. Его живопись сочетает в себе модернистское видение и глубокую связь с культурным наследием древнего Согда — региона, подарившего миру уникальные художественные традиции. В экспозиции зрители увидят крупноформатные произведения, наполненные эмоциональной динамикой и символическими сдержанными образами. В работах художника цвет становится ключевым выразительным инструментом — он создает атмосферу и задает ритм картинам. В его полотнах звучат воспоминания о Самарканде, внутренние погружения в состояние природы и человекa: "Весна", "Девушки в тени", "Вечер", "Осеннее настроение". Особое внимание привлекают концептуальные произведения, обращенные к древней согдийской культуре: "Согдийские красавицы", "Великие цивилизации", "Свадьба", "Любовь Афрасиаба". Масштаб и монументальность этих полотен оживляют в воображении зрителя давно ушедшие эпохи, наполняя пространство выставки воздухом древних легенд и мифов. Работа "Летающие верблюды" — центральный образ экспозиции — стала символом необычной творческой смелости Раджабова, его стремления к метафорическому мышлению и поэтическому переосмыслению традиционных сюжетов.Биографическая справкаУлугбек Раджабов родился в 1981 году в Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова, затем бакалавриат и магистратуру НИХД им. К. Бехзода. С 2009 года является членом Союза художников Узбекистана. Преподавал в колледже и в Национальном институте искусств и дизайна, активно участвует в республиканских и международных выставках. Работы художника входят в коллекции государственных музеев и частных галерей разных стран мира.

