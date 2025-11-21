"Легенда о летающем верблюде": в Ташкенте открылась яркая выставка Улугбека Раджабова
20 ноября в Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Улугбека Раджабова. Посетители увидели около 30 крупных живописных полотен, вдохновленных древней согдийской культурой, родным Самаркандом и внутренней гармонией автора.
В Ташкенте состоялась одна из самых заметных художественных премьер сезона — персональная выставка талантливого художника, члена Творческого Союза художников Узбекистана Улугбека Раджабова под поэтичным названием "Легенда о летающем верблюде". Организаторами выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Звуки и краски
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шахи-Зинда
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Наставник и ученик
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осень
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Уважаемые гости выставки
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сукок
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Сарчашма
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Аншлаг на открытии
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Осеннее настроение
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Зрители на открытии выставки
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Отражение осени
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Погружение в цвета
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Свадьба
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Момент созерцания
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Великие цивилизации
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Общее фото на фоне искусства
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ботанический сад
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Афиша выставки
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
На выставке будет представлено около 30 работ, созданных в последние годы. Раджабов, уже хорошо узнаваемый среди ценителей искусства, привлекает внимание своей яркой цветовой палитрой, смелыми экспериментами с формой и особой пластикой образов. Его живопись сочетает в себе модернистское видение и глубокую связь с культурным наследием древнего Согда — региона, подарившего миру уникальные художественные традиции.
В экспозиции зрители увидят крупноформатные произведения, наполненные эмоциональной динамикой и символическими сдержанными образами. В работах художника цвет становится ключевым выразительным инструментом — он создает атмосферу и задает ритм картинам. В его полотнах звучат воспоминания о Самарканде, внутренние погружения в состояние природы и человекa: "Весна", "Девушки в тени", "Вечер", "Осеннее настроение".
"Цвет для меня — это язык, через который я передаю свое чувство времени, историю и настроение. Иногда один оттенок говорит больше, чем целая легенда", — отмечает Улугбек Раджабов.
Особое внимание привлекают концептуальные произведения, обращенные к древней согдийской культуре: "Согдийские красавицы", "Великие цивилизации", "Свадьба", "Любовь Афрасиаба". Масштаб и монументальность этих полотен оживляют в воображении зрителя давно ушедшие эпохи, наполняя пространство выставки воздухом древних легенд и мифов. Работа "Летающие верблюды" — центральный образ экспозиции — стала символом необычной творческой смелости Раджабова, его стремления к метафорическому мышлению и поэтическому переосмыслению традиционных сюжетов.
Биографическая справка
Улугбек Раджабов родился в 1981 году в Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова, затем бакалавриат и магистратуру НИХД им. К. Бехзода. С 2009 года является членом Союза художников Узбекистана. Преподавал в колледже и в Национальном институте искусств и дизайна, активно участвует в республиканских и международных выставках. Работы художника входят в коллекции государственных музеев и частных галерей разных стран мира.