"Легенда о летающем верблюде": в Ташкенте открылась яркая выставка Улугбека Раджабова

20 ноября в Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Улугбека Раджабова.
В Ташкенте состоялась одна из самых заметных художественных премьер сезона — персональная выставка талантливого художника, члена Творческого Союза художников Узбекистана Улугбека Раджабова под поэтичным названием "Легенда о летающем верблюде". Организаторами выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии.На выставке будет представлено около 30 работ, созданных в последние годы. Раджабов, уже хорошо узнаваемый среди ценителей искусства, привлекает внимание своей яркой цветовой палитрой, смелыми экспериментами с формой и особой пластикой образов. Его живопись сочетает в себе модернистское видение и глубокую связь с культурным наследием древнего Согда — региона, подарившего миру уникальные художественные традиции. В экспозиции зрители увидят крупноформатные произведения, наполненные эмоциональной динамикой и символическими сдержанными образами. В работах художника цвет становится ключевым выразительным инструментом — он создает атмосферу и задает ритм картинам. В его полотнах звучат воспоминания о Самарканде, внутренние погружения в состояние природы и человекa: "Весна", "Девушки в тени", "Вечер", "Осеннее настроение". Особое внимание привлекают концептуальные произведения, обращенные к древней согдийской культуре: "Согдийские красавицы", "Великие цивилизации", "Свадьба", "Любовь Афрасиаба". Масштаб и монументальность этих полотен оживляют в воображении зрителя давно ушедшие эпохи, наполняя пространство выставки воздухом древних легенд и мифов. Работа "Летающие верблюды" — центральный образ экспозиции — стала символом необычной творческой смелости Раджабова, его стремления к метафорическому мышлению и поэтическому переосмыслению традиционных сюжетов.Биографическая справкаУлугбек Раджабов родился в 1981 году в Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова, затем бакалавриат и магистратуру НИХД им. К. Бехзода. С 2009 года является членом Союза художников Узбекистана. Преподавал в колледже и в Национальном институте искусств и дизайна, активно участвует в республиканских и международных выставках. Работы художника входят в коллекции государственных музеев и частных галерей разных стран мира.
20 ноября в Ташкентском Доме фотографии открылась персональная выставка молодого художника Улугбека Раджабова. Посетители увидели около 30 крупных живописных полотен, вдохновленных древней согдийской культурой, родным Самаркандом и внутренней гармонией автора.
В Ташкенте состоялась одна из самых заметных художественных премьер сезона — персональная выставка талантливого художника, члена Творческого Союза художников Узбекистана Улугбека Раджабова под поэтичным названием "Легенда о летающем верблюде". Организаторами выступают Академия художеств Узбекистана, Творческий Союз художников Узбекистана и Ташкентский Дом фотографии.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Звуки и краски

Звуки и краски - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Звуки и краски

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шахи-Зинда

Шахи-Зинда - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шахи-Зинда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Наставник и ученик

Наставник и ученик - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наставник и ученик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Осень

Осень - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Осень

© Sputnik / Бахром Хатамов

Уважаемые гости выставки

Уважаемые гости выставки - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уважаемые гости выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сукок

Сукок - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сукок

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сарчашма

Сарчашма - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сарчашма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Аншлаг на открытии

Аншлаг на открытии - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Аншлаг на открытии

© Sputnik / Бахром Хатамов

Осеннее настроение

Осеннее настроение - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Осеннее настроение

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зрители на открытии выставки

Зрители на открытии выставки - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зрители на открытии выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Отражение осени

Отражение осени - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отражение осени

© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в цвета

Погружение в цвета - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Погружение в цвета

© Sputnik / Бахром Хатамов

Свадьба

Свадьба - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Свадьба

© Sputnik / Бахром Хатамов

Момент созерцания

Момент созерцания - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Момент созерцания

© Sputnik / Бахром Хатамов

Великие цивилизации

Великие цивилизации - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Великие цивилизации

© Sputnik / Бахром Хатамов

Общее фото на фоне искусства

Общее фото на фоне искусства - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Общее фото на фоне искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботанический сад

Ботанический сад - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботанический сад

© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

Афиша выставки - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша выставки

На выставке будет представлено около 30 работ, созданных в последние годы. Раджабов, уже хорошо узнаваемый среди ценителей искусства, привлекает внимание своей яркой цветовой палитрой, смелыми экспериментами с формой и особой пластикой образов. Его живопись сочетает в себе модернистское видение и глубокую связь с культурным наследием древнего Согда — региона, подарившего миру уникальные художественные традиции.
В экспозиции зрители увидят крупноформатные произведения, наполненные эмоциональной динамикой и символическими сдержанными образами. В работах художника цвет становится ключевым выразительным инструментом — он создает атмосферу и задает ритм картинам. В его полотнах звучат воспоминания о Самарканде, внутренние погружения в состояние природы и человекa: "Весна", "Девушки в тени", "Вечер", "Осеннее настроение".

"Цвет для меня — это язык, через который я передаю свое чувство времени, историю и настроение. Иногда один оттенок говорит больше, чем целая легенда", — отмечает Улугбек Раджабов.

Особое внимание привлекают концептуальные произведения, обращенные к древней согдийской культуре: "Согдийские красавицы", "Великие цивилизации", "Свадьба", "Любовь Афрасиаба". Масштаб и монументальность этих полотен оживляют в воображении зрителя давно ушедшие эпохи, наполняя пространство выставки воздухом древних легенд и мифов. Работа "Летающие верблюды" — центральный образ экспозиции — стала символом необычной творческой смелости Раджабова, его стремления к метафорическому мышлению и поэтическому переосмыслению традиционных сюжетов.

Биографическая справка

Улугбек Раджабов родился в 1981 году в Самаркандской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова, затем бакалавриат и магистратуру НИХД им. К. Бехзода. С 2009 года является членом Союза художников Узбекистана. Преподавал в колледже и в Национальном институте искусств и дизайна, активно участвует в республиканских и международных выставках. Работы художника входят в коллекции государственных музеев и частных галерей разных стран мира.
