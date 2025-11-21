На рынках и ТК Ташкента повысилась стоимость парковки автомобилей — цена

https://uz.sputniknews.ru/20251121/na-rynkax-tashkenta-povysilas-stoimost-parkovki-avtomobil-tsena-53629584.html

В Ташкенте подорожала стоимость парковки легковых автомобилей на рынках и в торговых комплексах в выходные дни, если время стоянки превышает 2 часа.

В соответствии с решением хокима столицы Узбекистана Шавката Умурзакова внесены изменения в сборы, взимаемые администрациями рынков и торговых комплексов.Теперь парковка авто на рынках и в торговых комплексах Ташкента в выходные дни, если время стоянки превышает 2 часа, будет стоить более чем вдвое больше.Новая стоимость парковки:В будние дни стоимость парковки до двух часов составляет 9 000 сумов, до трех часов — 10 000, до четырех часов — 14 000, более 4-х часов — 15 000 сумов.Плата за стоянку грузовиков не изменилась.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

