На рынках и ТК Ташкента повысилась стоимость парковки автомобилей — цена

В Ташкенте подорожала стоимость парковки легковых автомобилей на рынках и в торговых комплексах в выходные дни, если время стоянки превышает 2 часа.
В соответствии с решением хокима столицы Узбекистана Шавката Умурзакова внесены изменения в сборы, взимаемые администрациями рынков и торговых комплексов.Теперь парковка авто на рынках и в торговых комплексах Ташкента в выходные дни, если время стоянки превышает 2 часа, будет стоить более чем вдвое больше.Новая стоимость парковки:В будние дни стоимость парковки до двух часов составляет 9 000 сумов, до трех часов — 10 000, до четырех часов — 14 000, более 4-х часов — 15 000 сумов.Плата за стоянку грузовиков не изменилась.
В соответствии с решением хокима столицы Узбекистана Шавката Умурзакова внесены изменения в сборы, взимаемые администрациями рынков и торговых комплексов.
Теперь парковка авто на рынках и в торговых комплексах Ташкента в выходные дни, если время стоянки превышает 2 часа, будет стоить более чем вдвое больше.
Новая стоимость парковки:
до 3-х часов — 25 000 сумов (в рабочие дни — 10 тысяч);
до 4-х часов — 35 000 сумов (в рабочие дни — 14 тысяч);
более 4-х часов — 50 000 сумов (в рабочие дни — 15 тысяч).
В будние дни стоимость парковки до двух часов составляет 9 000 сумов, до трех часов — 10 000, до четырех часов — 14 000, более 4-х часов — 15 000 сумов.
Плата за стоянку грузовиков не изменилась.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
