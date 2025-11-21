Узбекистан
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая — о чем говорили
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая — о чем говорили
В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг $14 млрд, количество совместных предприятий составляет порядка 5 тысяч, с начала года освоено почти $15 млрд китайских инвестиций. Портфель проектов технологического партнерства приблизился к $90 млрд.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53658584_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ea04e874b5d0c2ff3739dd7f4724253d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Ван И, прибывшим в Узбекистан для участия в очередном заседании стратегического диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Стороны рассмотрели практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего всепогодного стратегического партнерства в новую эпоху и расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.С особым удовлетворением отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.Речь также шла о продвижении кооперации в сфере высоких технологий, "зеленой" и атомной энергетики, искусственного интеллекта, транспорта, инфраструктуры, агросектора, геологии, химии и других направлениях.Глава Узбекистана отметил необходимость тщательной подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне и наполнения двустороннего сотрудничества новым практическим содержанием.Особое внимание стороны уделили координации в вопросах социально-экономического восстановления Афганистана, безопасности. Также отметили необходимость продолжения тесного политического диалога и взаимодействия в многосторонних форматах, поддержки межвузовской кооперации, проектов в сфере борьбы с бедностью, развития туризма и других. Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая — о чем говорили

В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг $14 млрд, количество совместных предприятий составляет порядка 5 тысяч, с начала года освоено почти $15 млрд китайских инвестиций. Портфель проектов технологического партнерства приблизился к $90 млрд.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Ван И, прибывшим в Узбекистан для участия в очередном заседании стратегического диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Стороны рассмотрели практические аспекты дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего всепогодного стратегического партнерства в новую эпоху и расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
С особым удовлетворением отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
В прошлом году товарооборот достиг $14 млрд, количество совместных предприятий составляет порядка 5 тысяч, с начала года освоено почти $15 млрд китайских инвестиций. Портфель проектов технологического партнерства приблизился к $90 млрд.
Речь также шла о продвижении кооперации в сфере высоких технологий, "зеленой" и атомной энергетики, искусственного интеллекта, транспорта, инфраструктуры, агросектора, геологии, химии и других направлениях.

"Активизировались контакты на всех уровнях, эффективно взаимодействуют регионы двух стран, продолжаются содержательные образовательные и культурно-гуманитарные обмены", — отмечалось в ходе встречи.

Глава Узбекистана отметил необходимость тщательной подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем уровне и наполнения двустороннего сотрудничества новым практическим содержанием.
Подчеркнута важность активной реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай и ее сопряжения с другими транспортными маршрутами.
Особое внимание стороны уделили координации в вопросах социально-экономического восстановления Афганистана, безопасности.
Также отметили необходимость продолжения тесного политического диалога и взаимодействия в многосторонних форматах, поддержки межвузовской кооперации, проектов в сфере борьбы с бедностью, развития туризма и других.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
