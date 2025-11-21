Узбекистан реформирует сферу ИС, архивы и подготовку юристов
© Sputnik / Александр КондратюкГосударственный архив
© Sputnik / Александр Кондратюк
Подписаться
В числе планов — разработка Национальной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, полная оцифровка ценных и редких документов, создание юридических клиник по направлениям гражданского, уголовного и предпринимательского права.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по реформированию сфер интеллектуальной собственности, архивного дела и юридического образования в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены предложения по развитию сферы интеллектуальной собственности, архивного дела и юридического образования
Представлены предложения по развитию сферы интеллектуальной собственности, архивного дела и юридического образования
© Пресс-служба президента Узбекистана
Планы по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности
Со Всемирной организацией интеллектуальной собственности предусматривается разработать Национальную стратегию развития сферы интеллектуальной собственности.
Будет упрощена процедура внесения изменений в патенты и свидетельства, а также внедрены 5 композитных и 4 проактивных услуги.
Состояние использования интеллектуальной собственности будет учитываться в Рейтинге устойчивости субъектов предпринимательства.
Во всех вузах и научно-исследовательских учреждениях планируется открыть центры содействия патентованию, внедрению в производство и коммерциализации.
В Национальном университете, а затем еще в четырех вузах намечено создать направление “Менеджмент объектов интеллектуальной собственности”.
Для стимулирования авторов и специалистов предложено ежегодно проводить конкурс “Лучшие объекты интеллектуальной собственности” по 5 номинациям.
Будет учрежден специальный нагрудный знак “За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности”, который будет вручаться 26 апреля — в Международный день интеллектуальной собственности.
Глава государства отметил важность укрепления системы национальных географических указаний.
"Подчеркнута значимость регистрации около семидесяти географических указаний, повышения ценности и экспортного потенциала национальных брендов за счет и присоединения к Лиссабонской системе", — говорится в сообщении.
Модернизация архивного дела
Было отмечено, что к 2030 году необходимо довести уровень оцифрованности архивного фонда до 60%, а особо ценные и редкие документы оцифровать полностью.
Для этого планируется
интегрировать отраслевые информационные системы в Единую национальную информационную систему архивов;
внедрить систему учета и онлайн-отслеживания документов с использованием технологии радиочастотной идентификации (RFID);
использовать технологии искусственного интеллекта в процессах классификации и распознавания документов;
функции районных (городских) архивов передать региональным управлениям по архивному делу.
Предложено также создать информационную систему “Шажара”.
"Новая услуга позволит пользователям создавать собственное генеалогическое древо, искать информацию о рождении, браке и смерти, а также дальних родственников на основе генетических данных", — отмечалось в ходе презентации.
Реформирование юридического образования и науки
В Ташкентском государственном юридическом университете планируется внедрить клиническое и дуальное образование.
Доля практики в обучении студентов будет доведена до 50%, будут созданы юридические клиники по направлениям гражданского, уголовного и предпринимательского права.
В соответствии с современными требованиями сферы, будут открыты новые образовательные направления “Цифровое право” и “Корпоративное право и управление”.
"Предложено обновить организационную структуру факультетов по принципу “образование – исследование – практика” с поэтапным преобразованием кафедр в отделения, а также создать Совет профессоров университета", — отмечает пресс-служба президента.
В ходе презентации особое внимание уделено устранению пробелов в законодательстве и снижению регуляторной нагрузки.
Планируется отменить около 800 утративших свою значимость и актуальность нормативных документов, пересмотреть 77 документов, сократить более 15 избыточных требований к предпринимателям, облегчив условия ведения бизнеса.
Путем оценки эффективности законов будут последовательно устраняться коллизионные нормы и правовые пробелы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлена информация о проводимой работе в жд отрасли и планах на ближайшие годы.
Шавкату Мирзиёеву представлена информация о проводимой работе в жд отрасли и планах на ближайшие годы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент подчеркнул необходимость системного внедрения представленных инициатив, а также дальнейшего повышения эффективности, удобств для населения и предпринимателей в рассмотренных сферах.