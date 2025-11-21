https://uz.sputniknews.ru/20251121/ruz-reformiruyut-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti-arxivnogo-dela-yurobrazovaniya-53657862.html

Узбекистан реформирует сферу ИС, архивы и подготовку юристов

Узбекистан реформирует сферу ИС, архивы и подготовку юристов

Sputnik Узбекистан

В числе планов — разработка Национальной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, полная оцифровка ценных и редких документов, создание юридических клиник по направлениям гражданского, уголовного и предпринимательского права.

2025-11-21T17:45+0500

2025-11-21T17:45+0500

2025-11-21T17:45+0500

шавкат мирзиёев

презентация

юриспруденция

интеллектуальная собственность

архивное дело

реформы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53659203_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_b9c20f0aca18e389a2a7f135ffda65e5.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по реформированию сфер интеллектуальной собственности, архивного дела и юридического образования в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.Планы по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственностиГлава государства отметил важность укрепления системы национальных географических указаний.Модернизация архивного делаБыло отмечено, что к 2030 году необходимо довести уровень оцифрованности архивного фонда до 60%, а особо ценные и редкие документы оцифровать полностью.Для этого планируется Предложено также создать информационную систему “Шажара”. Реформирование юридического образования и наукиВ ходе презентации особое внимание уделено устранению пробелов в законодательстве и снижению регуляторной нагрузки.Президент подчеркнул необходимость системного внедрения представленных инициатив, а также дальнейшего повышения эффективности, удобств для населения и предпринимателей в рассмотренных сферах.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

реформы президент архив юридическое образование интеллектуальная собственность мирзиёев презентация