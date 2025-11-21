Узбекистан
В Ташкенте состоялись стратегические консультации между главами МИД Узбекистана и Китая. Центральными темами переговоров стали вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53637518_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_323f2d2e33da0d07f35d5b31bf927742.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись стратегические консультации между министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Центральной темой переговоров стали вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.Стороны также обсудили дальнейшее углубление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных обменов.Ван И выразил приверженность китайской стороны поддержке курса реформ в рамках стратегии "Новый Узбекистан" и высоко оценил вклад Узбекистана в укрепление региональной стабильности и сотрудничества.По итогам встречи стороны подписали Протокол стратегического диалога и Программу сотрудничества на 2026-2027 годы.Ранее сообщалось, что Ван И посетит Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19–22 ноября для проведения отдельных стратегических диалогов с министрами иностранных дел трех стран.
Узбекистан и Китай подписали Программу сотрудничества на 2026-2027 годы

17:10 21.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
Китайская сторона выразила приверженность поддержке курса реформ в рамках Стратегии "Новый Узбекистан"
Китайская сторона выразила приверженность поддержке курса реформ в рамках Стратегии Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись стратегические консультации между министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте состоялось очередное заседание Стратегического диалога между министрами иностранных дел Узбекистана и Китая.
В Ташкенте состоялось очередное заседание Стратегического диалога между министрами иностранных дел Узбекистана и Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
В Ташкенте состоялось очередное заседание Стратегического диалога между министрами иностранных дел Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Центральной темой переговоров стали вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.
Стороны также обсудили дальнейшее углубление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных обменов.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы
© Sputnik
Ван И выразил приверженность китайской стороны поддержке курса реформ в рамках стратегии "Новый Узбекистан" и высоко оценил вклад Узбекистана в укрепление региональной стабильности и сотрудничества.
По итогам встречи стороны подписали Протокол стратегического диалога и Программу сотрудничества на 2026-2027 годы.
© SputnikМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И протокол стратегического диалога и программы сотрудничества на 2026–2027 годы
© Sputnik
Ранее сообщалось, что Ван И посетит Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19–22 ноября для проведения отдельных стратегических диалогов с министрами иностранных дел трех стран.
