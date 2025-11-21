https://uz.sputniknews.ru/20251121/strategicheskie-konsultatsii-glavy-mid-uzbekistan-kitay-53650106.html

Узбекистан и Китай подписали Программу сотрудничества на 2026-2027 годы

В Ташкенте состоялись стратегические консультации между главами МИД Узбекистана и Китая. Центральными темами переговоров стали вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялись стратегические консультации между министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым и членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД Китая Ван И, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Центральной темой переговоров стали вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также укрепления стабильности и безопасности в регионе.Стороны также обсудили дальнейшее углубление политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных обменов.Ван И выразил приверженность китайской стороны поддержке курса реформ в рамках стратегии "Новый Узбекистан" и высоко оценил вклад Узбекистана в укрепление региональной стабильности и сотрудничества.По итогам встречи стороны подписали Протокол стратегического диалога и Программу сотрудничества на 2026-2027 годы.Ранее сообщалось, что Ван И посетит Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан 19–22 ноября для проведения отдельных стратегических диалогов с министрами иностранных дел трех стран.

