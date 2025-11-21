Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251121/tashkent-obsudili-puti-predotvrascheniya-rasprostraneniya-trex-zol-53662354.html
В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"
В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"
Sputnik Узбекистан
На конференции РАТС ШОС говорили об устранении причин терроризма, сепаратизма и экстремизма
2025-11-21T18:45+0500
2025-11-21T18:45+0500
ратс шос
ташкент
борьба с экстремизмом
борьба с терроризмом
борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане
игил
сепаратизм
конференция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53652513_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_dcc943c8ee7f1a3a923c5a063a783c8a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. Ее тема — "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В конференции приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.Выступая на пленарном заседании, директор Исполкома РАТС ШОС Уларбек Шаршеев отметил, что площадка конференции является для Шанхайской семьи значимой по причине обсуждения вопросов, напрямую затрагивающих безопасность не только государств-членов и партнеров ШОС, но и других регионов мира.Шаршеев добавил, что сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ШОС, обусловленные деятельностью международных террористических организаций, вызывает обеспокоенность нарастание боевой и террористической активности вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана и Сирии.Также он рассказал, что в киберпространстве усиливается сотрудничество компетентных органов государств-членов ШОС в сфере предотвращения использования террористическими, экстремистскими и сепаратистскими сетями интернет в своей преступной деятельности. Совместные усилия направлены на выявление и последующее блокирование доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве ШОС.Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев подчеркнул, что терроризм по-прежнему остается ключевой угрозой безопасности.Он добавил, что после прихода к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"****** и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований.Сысоев рассказал, что для этого ведется активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и, чего ранее не наблюдалось, казахском языках. Этому способствует и стремительное развитие платформ искусственного интеллекта, их дешевизна и общедоступность, которые позволяют террористам задействовать нейросети для создания противоправного контента, причем как явной агитационной направленности, так и скрытого, манипулятивного характера.После пленарного заседания работа конференции продолжилась по сессиям. Участники обсудили национальный опыт противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, международное контртеррористическое сотрудничество, проблемы дерадикализации и защиты подрастающего поколения от негативного влияния деструктивных идеологий. Последняя сессия была посвящена противодействию использованию интернета и других ИКТ в террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностях, а также противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма."Исламское государство — Вилаят Хорасан"* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Исламское движение Узбекистана"** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Исламское движение Восточного Туркестана"*** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Джамаат Ансаруллох"**** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Союз исламского джихада"***** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Хайят Тахрир аш-Шам"****** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.Вилаят Хорасан"******* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.ИГИЛ******** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53652513_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_31a918ece697a2eaa14fba30e776c701.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ратс шос ташкент борьба с терроризмом экстремизм сепаратизм конференция
ратс шос ташкент борьба с терроризмом экстремизм сепаратизм конференция

В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"

18:45 21.11.2025
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
© Sputnik
Подписаться
На конференции РАТС ШОС говорили об устранении причин терроризма, сепаратизма и экстремизма.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. Ее тема — "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В конференции приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
Выступая на пленарном заседании, директор Исполкома РАТС ШОС Уларбек Шаршеев отметил, что площадка конференции является для Шанхайской семьи значимой по причине обсуждения вопросов, напрямую затрагивающих безопасность не только государств-членов и партнеров ШОС, но и других регионов мира.
Шаршеев добавил, что сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ШОС, обусловленные деятельностью международных террористических организаций, вызывает обеспокоенность нарастание боевой и террористической активности вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана и Сирии.
"Наибольшую угрозу сегодня представляют базирующиеся в Афганистане международные террористические группировки "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, "Исламское движение Узбекистана"**, "Исламское движение Восточного Туркестана"***, "Джамаат Ансаруллох"****, "Союз исламского джихада"***** и другие международные террористические организации", — сказал он.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
Также он рассказал, что в киберпространстве усиливается сотрудничество компетентных органов государств-членов ШОС в сфере предотвращения использования террористическими, экстремистскими и сепаратистскими сетями интернет в своей преступной деятельности. Совместные усилия направлены на выявление и последующее блокирование доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве ШОС.
Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев подчеркнул, что терроризм по-прежнему остается ключевой угрозой безопасности.
"Крупные террористические организации, которые вновь активизируются на Ближнем Востоке и последовательно закрепляются в Афганистане, рассматривают наши страны, и прежде всего республики Центральной Азии, как источник мобилизационного ресурса и приоритетную цель для дальнейшей экспансии", — сказал он.
Он добавил, что после прихода к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"****** и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Одновременно наблюдаются участившиеся операции по переброске боевиков с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала ИГИЛ "Вилаят Хорасан"*******, который стал самой активной террористической структурой, продолжающей реализацию стратегии регионализации и интернационализации, все более фокусируясь на расширении своего влияния в Центральной Азии и осуществляя наступательную вербовочную работу, особенно в отношении представителей центральноазиатских диаспор в зарубежных странах", — отметил он.
Сысоев рассказал, что для этого ведется активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и, чего ранее не наблюдалось, казахском языках. Этому способствует и стремительное развитие платформ искусственного интеллекта, их дешевизна и общедоступность, которые позволяют террористам задействовать нейросети для создания противоправного контента, причем как явной агитационной направленности, так и скрытого, манипулятивного характера.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Финансирование ИГИЛ******** осуществляется за счет средств, полученных в результате противоправной деятельности, включая продажу углеводородного сырья и драгоценных металлов, незаконный оборот оружия и наркотических средств. Растет доля криптовалют в ресурсной поддержке МТО, гарантирующих анонимность транзакций", — сказал Сысоев.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась по сессиям. Участники обсудили национальный опыт противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, международное контртеррористическое сотрудничество, проблемы дерадикализации и защиты подрастающего поколения от негативного влияния деструктивных идеологий. Последняя сессия была посвящена противодействию использованию интернета и других ИКТ в террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностях, а также противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Исламское государство — Вилаят Хорасан"* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Исламское движение Узбекистана"** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Исламское движение Восточного Туркестана"*** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Джамаат Ансаруллох"**** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Союз исламского джихада"***** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Хайят Тахрир аш-Шам"****** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
Вилаят Хорасан"******* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
ИГИЛ******** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0