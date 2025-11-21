https://uz.sputniknews.ru/20251121/tashkent-obsudili-puti-predotvrascheniya-rasprostraneniya-trex-zol-53662354.html

В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"

В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"

Sputnik Узбекистан

На конференции РАТС ШОС говорили об устранении причин терроризма, сепаратизма и экстремизма

2025-11-21T18:45+0500

2025-11-21T18:45+0500

2025-11-21T18:45+0500

ратс шос

ташкент

борьба с экстремизмом

борьба с терроризмом

борьба с экстремизмом и терроризмом в узбекистане

игил

сепаратизм

конференция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53652513_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_dcc943c8ee7f1a3a923c5a063a783c8a.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. Ее тема — "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В конференции приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.Выступая на пленарном заседании, директор Исполкома РАТС ШОС Уларбек Шаршеев отметил, что площадка конференции является для Шанхайской семьи значимой по причине обсуждения вопросов, напрямую затрагивающих безопасность не только государств-членов и партнеров ШОС, но и других регионов мира.Шаршеев добавил, что сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ШОС, обусловленные деятельностью международных террористических организаций, вызывает обеспокоенность нарастание боевой и террористической активности вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана и Сирии.Также он рассказал, что в киберпространстве усиливается сотрудничество компетентных органов государств-членов ШОС в сфере предотвращения использования террористическими, экстремистскими и сепаратистскими сетями интернет в своей преступной деятельности. Совместные усилия направлены на выявление и последующее блокирование доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве ШОС.Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев подчеркнул, что терроризм по-прежнему остается ключевой угрозой безопасности.Он добавил, что после прихода к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"****** и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований.Сысоев рассказал, что для этого ведется активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и, чего ранее не наблюдалось, казахском языках. Этому способствует и стремительное развитие платформ искусственного интеллекта, их дешевизна и общедоступность, которые позволяют террористам задействовать нейросети для создания противоправного контента, причем как явной агитационной направленности, так и скрытого, манипулятивного характера.После пленарного заседания работа конференции продолжилась по сессиям. Участники обсудили национальный опыт противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, международное контртеррористическое сотрудничество, проблемы дерадикализации и защиты подрастающего поколения от негативного влияния деструктивных идеологий. Последняя сессия была посвящена противодействию использованию интернета и других ИКТ в террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностях, а также противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма."Исламское государство — Вилаят Хорасан"* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Исламское движение Узбекистана"** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Исламское движение Восточного Туркестана"*** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Джамаат Ансаруллох"**** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Союз исламского джихада"***** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России."Хайят Тахрир аш-Шам"****** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.Вилаят Хорасан"******* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.ИГИЛ******** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ратс шос ташкент борьба с терроризмом экстремизм сепаратизм конференция