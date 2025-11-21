В Ташкенте обсудили пути предотвращения распространения "трех зол"
© SputnikКонференция РАТС ШОС
© Sputnik
Подписаться
На конференции РАТС ШОС говорили об устранении причин терроризма, сепаратизма и экстремизма.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества. Ее тема — "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В конференции приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
Выступая на пленарном заседании, директор Исполкома РАТС ШОС Уларбек Шаршеев отметил, что площадка конференции является для Шанхайской семьи значимой по причине обсуждения вопросов, напрямую затрагивающих безопасность не только государств-членов и партнеров ШОС, но и других регионов мира.
Шаршеев добавил, что сохраняются риски дестабилизации обстановки на пространстве ШОС, обусловленные деятельностью международных террористических организаций, вызывает обеспокоенность нарастание боевой и террористической активности вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана и Сирии.
"Наибольшую угрозу сегодня представляют базирующиеся в Афганистане международные террористические группировки "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, "Исламское движение Узбекистана"**, "Исламское движение Восточного Туркестана"***, "Джамаат Ансаруллох"****, "Союз исламского джихада"***** и другие международные террористические организации", — сказал он.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
Также он рассказал, что в киберпространстве усиливается сотрудничество компетентных органов государств-членов ШОС в сфере предотвращения использования террористическими, экстремистскими и сепаратистскими сетями интернет в своей преступной деятельности. Совместные усилия направлены на выявление и последующее блокирование доступа к террористическому и экстремистскому интернет-контенту на пространстве ШОС.
Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев подчеркнул, что терроризм по-прежнему остается ключевой угрозой безопасности.
"Крупные террористические организации, которые вновь активизируются на Ближнем Востоке и последовательно закрепляются в Афганистане, рассматривают наши страны, и прежде всего республики Центральной Азии, как источник мобилизационного ресурса и приоритетную цель для дальнейшей экспансии", — сказал он.
Он добавил, что после прихода к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"****** и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан наших стран, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Одновременно наблюдаются участившиеся операции по переброске боевиков с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала ИГИЛ "Вилаят Хорасан"*******, который стал самой активной террористической структурой, продолжающей реализацию стратегии регионализации и интернационализации, все более фокусируясь на расширении своего влияния в Центральной Азии и осуществляя наступательную вербовочную работу, особенно в отношении представителей центральноазиатских диаспор в зарубежных странах", — отметил он.
Сысоев рассказал, что для этого ведется активная интернет-пропаганда на таджикском, кыргызском, узбекском и, чего ранее не наблюдалось, казахском языках. Этому способствует и стремительное развитие платформ искусственного интеллекта, их дешевизна и общедоступность, которые позволяют террористам задействовать нейросети для создания противоправного контента, причем как явной агитационной направленности, так и скрытого, манипулятивного характера.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Финансирование ИГИЛ******** осуществляется за счет средств, полученных в результате противоправной деятельности, включая продажу углеводородного сырья и драгоценных металлов, незаконный оборот оружия и наркотических средств. Растет доля криптовалют в ресурсной поддержке МТО, гарантирующих анонимность транзакций", — сказал Сысоев.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась по сессиям. Участники обсудили национальный опыт противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, международное контртеррористическое сотрудничество, проблемы дерадикализации и защиты подрастающего поколения от негативного влияния деструктивных идеологий. Последняя сессия была посвящена противодействию использованию интернета и других ИКТ в террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностях, а также противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
© SputnikКонференция РАТС ШОС
Конференция РАТС ШОС
© Sputnik
"Исламское государство — Вилаят Хорасан"* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Исламское движение Узбекистана"** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Исламское движение Восточного Туркестана"*** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Джамаат Ансаруллох"**** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Союз исламского джихада"***** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
"Хайят Тахрир аш-Шам"****** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
Вилаят Хорасан"******* — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.
ИГИЛ******** — террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.