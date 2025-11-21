Узбекистан
Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза
Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза
По итогам 2024 года в странах ЕАЭС увеличились пассажирооборот и грузооборот всех видов транспорта.
2025-11-21T15:00+0500
2025-11-21T15:00+0500
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев принял участие в ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.Выступая на мероприятии, он обозначил важную роль транспортно-логистической инфраструктуры в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС.Он также отметил, что интеграционный базис для развития уже сформирован: между странами Союза осуществляются автомобильные перевозки без разрешений, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС.Положительные эффекты интеграционных процессов подтверждаются статистикой: по итогам 2024 года грузооборот всех видов транспорта вырос до 6,2 трлн тонно-километров, пассажирооборот увеличился на 7,1%, составив 652,1 млрд пассажиро-километров.Министр ЕЭК также обозначил конкретные стратегические направления отраслевой работы, среди которых цифровизация транспорта, включая внедрение электронных накладных e-CMR и унифицированных накладных (ЦИМ/СМГС), устранение "узких мест" и скоординированное развитие пунктов пропуска до 2027 года, реализация приоритетных инфраструктурных проектов, исполнение Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров, развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" и его маршрутов.Сегодня протяженность евразийских транспортных коридоров составляет почти 14 тысяч км железных и 15 тысяч км автомобильных дорог. Они связывают страны Союза с Европой, Китаем, Ираном и другими ключевыми партнерами. Это свидетельствует о значительном инфраструктурном потенциале ЕАЭС в субрегиональном масштабе. Стратегическим ориентиром для дальнейшего развития транспорта является Декларация "Евразийский экономический путь", принятая главами государств до 2030 года и на период до 2045 года.В заключение министр ЕЭК призвал к активному сотрудничеству для привлечения инвестиций в исследования и разработки, направленные на создание эффективных транспортных решений.
15:00 21.11.2025
По итогам 2024 года в странах ЕАЭС увеличились пассажирооборот и грузооборот всех видов транспорта.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев принял участие в ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Выступая на мероприятии, он обозначил важную роль транспортно-логистической инфраструктуры в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС.

"В условиях трансформации глобальной системы регулирования и роста турбулентности транспорт остается фактором обеспечения стабильной связи между производством и потреблением. Такая транспортная связанность в ЕАЭС становится определенным конкурентным преимуществом наших стран", — отметил министр ЕЭК.

Он также отметил, что интеграционный базис для развития уже сформирован: между странами Союза осуществляются автомобильные перевозки без разрешений, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС.
Положительные эффекты интеграционных процессов подтверждаются статистикой: по итогам 2024 года грузооборот всех видов транспорта вырос до 6,2 трлн тонно-километров, пассажирооборот увеличился на 7,1%, составив 652,1 млрд пассажиро-километров.
Министр ЕЭК также обозначил конкретные стратегические направления отраслевой работы, среди которых цифровизация транспорта, включая внедрение электронных накладных e-CMR и унифицированных накладных (ЦИМ/СМГС), устранение "узких мест" и скоординированное развитие пунктов пропуска до 2027 года, реализация приоритетных инфраструктурных проектов, исполнение Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров, развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" и его маршрутов.
Сегодня протяженность евразийских транспортных коридоров составляет почти 14 тысяч км железных и 15 тысяч км автомобильных дорог. Они связывают страны Союза с Европой, Китаем, Ираном и другими ключевыми партнерами. Это свидетельствует о значительном инфраструктурном потенциале ЕАЭС в субрегиональном масштабе. Стратегическим ориентиром для дальнейшего развития транспорта является Декларация "Евразийский экономический путь", принятая главами государств до 2030 года и на период до 2045 года.

"Развивая транспортную инфраструктуру, мы создаем возможности для прогресса в сфере новых технологий, улучшаем условия для международной торговли и полностью соответствуем целям устойчивого развития ООН", — резюмировал Кожошев.

В заключение министр ЕЭК призвал к активному сотрудничеству для привлечения инвестиций в исследования и разработки, направленные на создание эффективных транспортных решений.
