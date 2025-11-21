https://uz.sputniknews.ru/20251121/transportnyy-karkas-eaes-osnova-dlya-ustoychivogo-razvitiya-eaes-53638075.html

Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза

Министр ЕЭК: транспортный каркас ЕАЭС — основа для устойчивого развития стран Союза

Sputnik Узбекистан

По итогам 2024 года в странах ЕАЭС увеличились пассажирооборот и грузооборот всех видов транспорта.

2025-11-21T15:00+0500

2025-11-21T15:00+0500

2025-11-21T15:00+0500

еаэс

энергетика

еэк

министр

транспорт

грузоперевозки

международные перевозки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53637882_0:234:3071:1961_1920x0_80_0_0_29365378a753cb9036b760a14c853769.jpg

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев принял участие в ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве, сообщает пресс-служба ЕЭК.Выступая на мероприятии, он обозначил важную роль транспортно-логистической инфраструктуры в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС.Он также отметил, что интеграционный базис для развития уже сформирован: между странами Союза осуществляются автомобильные перевозки без разрешений, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС.Положительные эффекты интеграционных процессов подтверждаются статистикой: по итогам 2024 года грузооборот всех видов транспорта вырос до 6,2 трлн тонно-километров, пассажирооборот увеличился на 7,1%, составив 652,1 млрд пассажиро-километров.Министр ЕЭК также обозначил конкретные стратегические направления отраслевой работы, среди которых цифровизация транспорта, включая внедрение электронных накладных e-CMR и унифицированных накладных (ЦИМ/СМГС), устранение "узких мест" и скоординированное развитие пунктов пропуска до 2027 года, реализация приоритетных инфраструктурных проектов, исполнение Комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров, развитие международного транспортного коридора "Север – Юг" и его маршрутов.Сегодня протяженность евразийских транспортных коридоров составляет почти 14 тысяч км железных и 15 тысяч км автомобильных дорог. Они связывают страны Союза с Европой, Китаем, Ираном и другими ключевыми партнерами. Это свидетельствует о значительном инфраструктурном потенциале ЕАЭС в субрегиональном масштабе. Стратегическим ориентиром для дальнейшего развития транспорта является Декларация "Евразийский экономический путь", принятая главами государств до 2030 года и на период до 2045 года.В заключение министр ЕЭК призвал к активному сотрудничеству для привлечения инвестиций в исследования и разработки, направленные на создание эффективных транспортных решений.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк транспорт еэк еаэс министр кожошев грузооборот