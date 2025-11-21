https://uz.sputniknews.ru/20251121/v-tashkente-sostoyalos-vyezdnoe-zasedanie-mejdunarodnogo-foruma-primakovskie-chteniya-53637046.html

В Ташкенте состоялось выездное заседание международного форума "Примаковские чтения"

Темой ташкентской встречи стала "Центральная Азия: глобальные вызовы для регионального развития".

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана прошел выездной формат крупнейшей российской научно-экспертной конференции "Примаковские чтения", посвященной вопросам международных отношений, мировой экономики и глобальной безопасности. Форум проводится уже одиннадцать лет, а выездные заседания проходят в третий раз — ранее они состоялись в Ереване и Софии.Евгений Примаков — выдающийся российский политик, дипломат, ученый и государственный деятель. Он занимал ключевые посты, включая должность премьер-министра России, директора Службы внешней разведки и министра иностранных дел. Идея "Примаковских чтений" — сохранить наследие Примакова как эксперта по международной политике и экономике, обсудить актуальные вызовы мира и найти решения в духе его подходов к дипломатии.Президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, академик Александр Дынкин отметил, что сегодня страны Центральной Азии представляют собой "наиболее спокойный и динамично развивающийся регион постсоветского пространства". По его словам, здесь формируется атмосфера доверия и добрососедства. Особое значение имеет Худжандская декларация, подписанная в марте 2025 года, которая закрепила границы между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.Дынкин подчеркнул, что авторитет Узбекистана и Казахстана на международной арене усиливается благодаря партнерству с БРИКС.Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Фёдор Войтоловский, опираясь на идеи Евгения Примакова, отметил, что мир движется к полицентричности.Полицентричностью в международных отношениях называют систему, при которой несколько стран или регионов имеют примерно равное влияние на глобальные процессы.По словам Войтоловского, Москва ценит стратегический выбор Узбекистана, который видит Россию ключевым партнером в сферах безопасности, военно-технического сотрудничества, культуры, науки и образования.Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин подчеркнул особую роль Узбекистана в регионе.Он обратил внимание на активизацию международных форматов С5+ после 2022 года, что отражает растущий интерес к региону со стороны глобальных игроков. При этом, по его словам, ключевыми партнерами в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии остаются Россия и Китай.Дискуссия в Ташкенте охватила не только Центральную Азию. Эксперты обсудили российско-американские отношения, которые сегодня переживают одну из самых тяжелых стадий со времен холодной войны. Было отмечено, что нынешняя точка может стать самой низкой в истории двусторонних связей, но конфликты имеют свойство завершаться. По мнению участников, администрация Дональда Трампа проявляет большую гибкость и готовность к диалогу с Москвой, чем ее предшественники, что вселяет надежду на политико-дипломатическое урегулирование и снижение рисков в сфере безопасности. Отмечалось также, что Россия продемонстрировала готовность отстаивать свои интересы, обладая военным потенциалом, сопоставимым с американским в стратегических и высокотехнологичных сферах. Это, по мнению экспертов, может стимулировать более рациональное мышление в Вашингтоне.Кроме того, обсуждалось влияние Китая и Индии на формирование новой архитектуры международных отношений. Участники подчеркнули, что именно взаимодействие этих крупных держав с Центральной Азией будет определять баланс сил в ближайшие десятилетия.

