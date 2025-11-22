https://uz.sputniknews.ru/20251122/eaes-ukreplenie-globalnoy-prodovolstvennoy-obespechennosti-53673581.html

ЕАЭС вносит существенный вклад в укрепление продовольственной обеспеченности — ЕЭК

ЕАЭС вносит существенный вклад в укрепление продовольственной обеспеченности — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Союз является ведущим мировым экспортером пшеницы, подсолнечного масла и мороженой рыбы, вторым по величине экспортером пшеничной муки и рапсового масла и третьим – по ячменю и шроту.

2025-11-22T12:45+0500

2025-11-22T12:45+0500

2025-11-22T12:48+0500

еаэс

продовольствие

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53435662_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_bfc7dbe30ad6129d57af0dc4acfaee3f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС вносят существенный вклад в укрепление глобальной продовольственной обеспеченности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр ЕЭК провела рабочую встречу с первым заместителем генерального директора ФАО Маурицио Мартина. Стороны определили перспективные направления взаимодействия в агропромышленном комплексе, в том числе по созданию условий для стабильного развития экономик государств-членов, всесторонней модернизации аграрного сектора, кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик.В ходе рабочих встреч министра ЕЭК с главами дипломатических представительств стран ЕАЭС при ФАО и других международных организациях в Риме обсуждены перспективные направления и вопросы углубления интеграции в агропромышленном комплексе.По ее словам, Евразийская экономическая комиссия в тесном взаимодействии с государствами-членами готова продолжать и углублять стратегическое партнерство с региональными организациями и странами для достижения более устойчивого, стабильного, инклюзивного и свободного от голода будущего для всех.В рабочих встречах с Гоар Барсегян приняли участие руководители дипломатических миссий стран ЕАЭС и представители более 20 государств-членов ФАО.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

продовольстве багресян еаэс еэк