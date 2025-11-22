ЕАЭС вносит существенный вклад в укрепление продовольственной обеспеченности — ЕЭК
12:45 22.11.2025 (обновлено: 12:48 22.11.2025)
© Sputnik / Виталий ТимкивУборка урожая зерновых
© Sputnik / Виталий Тимкив
Союз является ведущим мировым экспортером пшеницы, подсолнечного масла и мороженой рыбы, вторым по величине экспортером пшеничной муки и рапсового масла и третьим – по ячменю и шроту.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС вносят существенный вклад в укрепление глобальной продовольственной обеспеченности, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Риме. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭК
"Признавая важность глобальной продовольственной обеспеченности, государства Евразийского экономического союза вносят значительный вклад в борьбу с голодом, поставляя высококачественную продукцию на мировой аграрный рынок. Союз является ведущим мировым экспортером пшеницы, подсолнечного масла и мороженой рыбы, вторым по величине экспортером пшеничной муки и рапсового масла и третьим – по ячменю и шроту", – отметила Барсегян.
Министр ЕЭК провела рабочую встречу с первым заместителем генерального директора ФАО Маурицио Мартина. Стороны определили перспективные направления взаимодействия в агропромышленном комплексе, в том числе по созданию условий для стабильного развития экономик государств-членов, всесторонней модернизации аграрного сектора, кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик.
В ходе рабочих встреч министра ЕЭК с главами дипломатических представительств стран ЕАЭС при ФАО и других международных организациях в Риме обсуждены перспективные направления и вопросы углубления интеграции в агропромышленном комплексе.
"Уверена, что совместные действия стран "пятерки" позволят противодействовать возникающим в мире вызовам и укрепить статус Союза как важнейшего партнера в области глобальной продовольственной обеспеченности", – подчеркнула Барсегян.
По ее словам, Евразийская экономическая комиссия в тесном взаимодействии с государствами-членами готова продолжать и углублять стратегическое партнерство с региональными организациями и странами для достижения более устойчивого, стабильного, инклюзивного и свободного от голода будущего для всех.
В рабочих встречах с Гоар Барсегян приняли участие руководители дипломатических миссий стран ЕАЭС и представители более 20 государств-членов ФАО.