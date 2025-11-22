https://uz.sputniknews.ru/20251122/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-infografika-53672219.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–октябре 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $66,5 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на $11,7 млрд, или на 21,5 %.
2025-11-22T11:40+0500
2025-11-22T11:40+0500
2025-11-22T11:40+0500
узбекистан
страны
импорт
экспорт
торговля
инфографика
вто
статистика
товарооборот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53661293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2ff686fd03a8237c808671792598185.png
По данным Нацкомитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе – октябре 2025 года вырос на 21,5% (или на $11, 75 млн) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $66,54 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедших 10 месяцев увеличился на 27,8% (до $29,01 млрд), импорта — на 16,9% (до $37,53 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $8,53 млрд против $9,40 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (19,7 %), Россией (15,9 %), Казахстаном (5,9 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53661293_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c93e9de41b578fee95c26912164fd4f1.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
внешнеторговый оборот узбекистан импорт экспорт инфографика вто
внешнеторговый оборот узбекистан импорт экспорт инфографика вто
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика
Республика осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Республикой Корея.
По данным Нацкомитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе – октябре 2025 года вырос на 21,5% (или на $11, 75 млн) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $66,54 млрд.
Объем экспорта из республики по итогам прошедших 10 месяцев увеличился на 27,8% (до $29,01 млрд), импорта — на 16,9% (до $37,53 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $8,53 млрд против $9,40 млрд в 2024-м.
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (19,7 %), Россией (15,9 %), Казахстаном (5,9 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.