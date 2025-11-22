https://uz.sputniknews.ru/20251122/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-infografika-53672219.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана за 10 месяцев — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе–октябре 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $66,5 млрд и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, на $11,7 млрд, или на 21,5 %.

2025-11-22T11:40+0500

2025-11-22T11:40+0500

2025-11-22T11:40+0500

узбекистан

страны

импорт

экспорт

торговля

инфографика

вто

статистика

товарооборот

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53661293_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2ff686fd03a8237c808671792598185.png

По данным Нацкомитета по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе – октябре 2025 года вырос на 21,5% (или на $11, 75 млн) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $66,54 млрд.Объем экспорта из республики по итогам прошедших 10 месяцев увеличился на 27,8% (до $29,01 млрд), импорта — на 16,9% (до $37,53 млрд). Отрицательное сальдо в торговле снизилось до $8,53 млрд против $9,40 млрд в 2024-м.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (19,7 %), Россией (15,9 %), Казахстаном (5,9 %), Турцией (3,7 %) и Республикой Корея (2,2 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

страны

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

внешнеторговый оборот узбекистан импорт экспорт инфографика вто