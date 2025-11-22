https://uz.sputniknews.ru/20251122/predotvraschenie-radikalizatsii-prioritetnaya-zadacha-dlya-gosudarstv-chlenov-shos-53677278.html

Предотвращение радикализации — приоритетная задача для государств-членов ШОС

Приоритетной задачей является выработка механизмов и системного комплекса мер по противодействию это угрозе.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с заместителем директора Исполкома РАТС ШОС Артуром Головановым. Он поделился видением ситуации по проблеме радикализации и рассказал о работе, которая проводится государствами-членами ШОС для ее решения.Он отметил, что в этой связи сейчас для государств-членов ШОС приоритетной задачей является выработка механизмов и системного комплекса мер по противодействию радикализации населения.В рамках Шанхайской организации сотрудничества Советом глав государств принята Программа сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на пространстве ШОС на 2026–2030 годы. Она реализует положения Конвенции по противодействию экстремизму, а также положения, закрепленные в Программе сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, которая утверждена главами государств на период 2025–2027 годы.Этот комплекс мер включает в себя гармонизацию национальных законодательств и, прежде всего, обмен передовым опытом и координацию усилий по реализации превентивных мер по противодействию распространения экстремистской идеологии через сеть Интернет.Государства-члены ШОС проводят совместные практические мероприятия, выявляют аккаунты в социальных сетях, содержащие экстремистский контент, блокируют их успешно и проводят комплекс масштабной внутригосударственной работы по распространению идеологии, основанной на национальных ценностях, на общечеловеческих ценностях, пропагандирующих толерантность, знания, добро.Именно это, по мнению Голованова, является основой организации идеологической работы на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.Напоминаем, что 20 и 21 ноября в Ташкенте проходила одиннадцатая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества на тему "Предотвращение распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма: устранение коренных причин". В мероприятии приняли участие представители компетентных органов государств-членов ШОС, делегаты от государств-партнеров ШОС, а также Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Интерпола, исполнительных структур СНГ и ОДКБ, Секретариатов ШОС и СВМДА, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, других профильных международных организаций и научно-исследовательских структур.

