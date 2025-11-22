https://uz.sputniknews.ru/20251122/privet-kievu-i-evrope-ot-putina-svo-skoro-zakonchitsya-polnoy-pobedoy-rossii-53677837.html

Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России

Американский президент признал, что Украина теряет Донбасс, "они терпят поражение" и "быстро проиграют". Судя по всему, на столе у Трампа наконец появилась информация о реальной ситуации на фронте.

После обнародования информации о "финальном мирном плане" Трампа по Украине эфир заполнился такой симфонией из свинячьего визга, змеиного шипения и ослиного рева, какой не припомнит передача "В мире животных" даже в лучшие годы, когда брови были большие. Это надо было слышать, и желательно на хорошей акустике, пишет колумнист РИА Новости.По свидетельству издания Politico, один высокопоставленный европейский политик на повышенных тонах заявил, что "Уиткоффу нужен психиатр", другие бросились консультироваться друг с другом, сталкиваясь в дверях, третьи начали выть, что теперь США и Россия смогут на двоих сформировать "архитектуру безопасности" без оглядки на союзников.Глава Еврокомиссии дер Ляйен, закинувшись валокордином, начала по привычке твердить "ничего об Украине без Украины", но забыла, что идет дальше. В немецкой Bild просто закатили истерику и призвали Европу восстать против американского лидера: "Дональд Трамп и его банда заставляют Украину капитулировать. Если Европа не поднимется сейчас, Россия нападет уже на нас!"По информации Financial Times, дипломатические источники в Европе признаются, что "события развиваются гораздо быстрее, чем мы предполагали. <…> По сути, это означает капитуляцию".Зеленский выступил с похоронной речью, где он уже начал готовить население к "сложному выбору", и, шмыгая носом, признал, что "мы стальные, но даже самый прочный металл может когда-то уже не выдержать". Впрочем, после этого он побежал "советоваться" к своим спонсорам и сразу же правительство ФРГ распространило пресс-релиз, согласно которому Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский заявили, что "отправной точкой для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта должна стать текущая линия фронта".Сам Мерц заявил, что Украина всегда может рассчитывать на своих главных "захисников" — Макрона, Стармера и на него лично, и ободренный Зеленский сказал, что опять попробует переубедить Трампа: "Буду приводить аргументы, буду переубеждать, предлагать альтернативы".Впрочем, в этот раз шансы на килограммы качественной лапши на ушах малы. Нет никаких сомнений, что европейцы сделают все, чтобы опять спустить мирный процесс в канализацию: прямо сейчас они уже лихорадочно пытаются скорректировать некоторые пункты плана и даже срочно пишут свой. Но, по сообщениям из американских источников, Трамп дал киевскому VIP-сантехнику на согласие со своим планом время до 27 ноября, а дальше будут проблемы.Нужно отдать должное Трампу: человек чувствует момент кожей. Вчера американский президент признал, что Украина теряет Донбасс, "они терпят поражение" и "быстро проиграют". Радует то, что, судя по всему, на столе у Трампа наконец появилась информация о реальной ситуации на фронте, и жить стало как-то лучше и веселее.Именно об этом вчера на совещании с постоянными членами Совбеза России сказал президент России Владимир Путин: "Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение. <…> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя".А реальное положение очень простое: по словам Путина, когда киевская шайка с дружками утверждали, что в том же Купянске находятся "от силы 60 российских солдат", он уже целиком и полностью находился под контролем ВС России. И это не просто эпизод, а вставшая в полный рост неумолимая перспектива. Добивание и зачистка остальных "фортеций" в Донбассе (и не только), где сейчас идут боевые действия, — вопрос самого недалекого будущего. Дальше перед нашими освободившимися крупными силами и средствами открывается огромная территория, которую или не готовили к обороне, или которая к обороне непригодна.Как предупредил на Совбезе Владимир Путин, "события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта".Нет, мы, безусловно, приветствуем мирные планы из 28 пунктов, и даже из 30 или 38, и полностью открыты и готовы к решению проблем дипломатическим путем — при условии "предметного обсуждения", то есть чтобы вдруг никто не удумал подсунуть на подпись план, где требования России окажутся на последнем месте (как это уже бывало в истории).Как сказал Путин, Киев и европейские поджигатели войны не хотят обсуждать предложение американского президента. Сможет ли Трамп заставить их вынуть сгнивший мозг и вставить новый? Что ж, посмотрим.А пока будем ориентироваться на слова нашего лидера: "Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей вооруженным путем".Банкуйте.

