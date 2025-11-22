Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251122/tyantszin-torgovo-ekonomicheskiy-investitsionniy-potentsial-uzbekistan-53678359.html
В Тяньцзине представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана
В Тяньцзине представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставка национальной продукции в Тяньцзине собрали свыше 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат двух стран.
2025-11-22T17:31+0500
2025-11-22T17:31+0500
китай
узбекистан
инвестиции
экономика
торговля
выставка
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53678560_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_957593b5614443d713883767c69422a9.jpg
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в Пекине организовало форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставку национальной продукции в китайском городе Тяньцзинь, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие, проведенное совместно с Министерством инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана, Торгово-промышленной палатой страны и Коммерческим управлением города Тяньцзинь, объединило более 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат.В ходе форума участникам представили информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Узбекистана, а также о созданных благоприятных условиях для китайских инвесторов. Особое внимание участники уделили новым проектам в Каракалпакстане и Фергане, для реализации которых созданы все необходимые возможности. Китайских предпринимателей призвали активно использовать данные перспективы для совместной реализации проектов.На выставке был организован национальный павильон Узбекистана, где экспонировалась продукция отечественного производства. Особый интерес у посетителей вызвали национальные костюмы, изделия ремесленного и кондитерского искусства, а также предметы народного прикладного творчества.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53678560_166:0:1115:712_1920x0_80_0_0_0ad78cc67c284677bed8e13964cea895.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
форум узбекистан – китай выставка тяньцзин
форум узбекистан – китай выставка тяньцзин

В Тяньцзине представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана

17:31 22.11.2025
© ИА "Дунё"В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2025
© ИА "Дунё"
Подписаться
Форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставка национальной продукции в Тяньцзине собрали свыше 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат двух стран.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в Пекине организовало форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставку национальной продукции в китайском городе Тяньцзинь, сообщает ИА "Дунё".
Мероприятие, проведенное совместно с Министерством инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана, Торгово-промышленной палатой страны и Коммерческим управлением города Тяньцзинь, объединило более 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат.
© ИА "Дунё"В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2025
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
© ИА "Дунё"
В ходе форума участникам представили информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Узбекистана, а также о созданных благоприятных условиях для китайских инвесторов.
© ИА "Дунё"В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2025
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
© ИА "Дунё"
Особое внимание участники уделили новым проектам в Каракалпакстане и Фергане, для реализации которых созданы все необходимые возможности.
Китайских предпринимателей призвали активно использовать данные перспективы для совместной реализации проектов.
"Встречи и переговоры, проведенные в форматах "B2B" и "G2B", позволили достичь взаимовыгодных договоренностей по ряду приоритетных направлений сотрудничества", — отметили в агентстве.
© ИА "Дунё"В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2025
В Тяньцзине представлен торгово-экономический, культурный и инвестиционный потенциал Узбекистана.
© ИА "Дунё"
На выставке был организован национальный павильон Узбекистана, где экспонировалась продукция отечественного производства. Особый интерес у посетителей вызвали национальные костюмы, изделия ремесленного и кондитерского искусства, а также предметы народного прикладного творчества.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0