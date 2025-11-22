В Тяньцзине представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана
Форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставка национальной продукции в Тяньцзине собрали свыше 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат двух стран.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в Пекине организовало форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставку национальной продукции в китайском городе Тяньцзинь, сообщает ИА "Дунё".
Мероприятие, проведенное совместно с Министерством инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана, Торгово-промышленной палатой страны и Коммерческим управлением города Тяньцзинь, объединило более 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат.
В ходе форума участникам представили информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Узбекистана, а также о созданных благоприятных условиях для китайских инвесторов.
Особое внимание участники уделили новым проектам в Каракалпакстане и Фергане, для реализации которых созданы все необходимые возможности.
Китайских предпринимателей призвали активно использовать данные перспективы для совместной реализации проектов.
"Встречи и переговоры, проведенные в форматах "B2B" и "G2B", позволили достичь взаимовыгодных договоренностей по ряду приоритетных направлений сотрудничества", — отметили в агентстве.
На выставке был организован национальный павильон Узбекистана, где экспонировалась продукция отечественного производства. Особый интерес у посетителей вызвали национальные костюмы, изделия ремесленного и кондитерского искусства, а также предметы народного прикладного творчества.