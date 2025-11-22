https://uz.sputniknews.ru/20251122/tyantszin-torgovo-ekonomicheskiy-investitsionniy-potentsial-uzbekistan-53678359.html

В Тяньцзине представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Узбекистана

Форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставка национальной продукции в Тяньцзине собрали свыше 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат двух стран.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в Пекине организовало форум торгово-экономического сотрудничества "Узбекистан – Китай" и выставку национальной продукции в китайском городе Тяньцзинь, сообщает ИА "Дунё".Мероприятие, проведенное совместно с Министерством инвестиций, торговли и промышленности Узбекистана, Торгово-промышленной палатой страны и Коммерческим управлением города Тяньцзинь, объединило более 300 представителей деловых кругов, предпринимательских объединений и торгово-промышленных палат.В ходе форума участникам представили информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Узбекистана, а также о созданных благоприятных условиях для китайских инвесторов. Особое внимание участники уделили новым проектам в Каракалпакстане и Фергане, для реализации которых созданы все необходимые возможности. Китайских предпринимателей призвали активно использовать данные перспективы для совместной реализации проектов.На выставке был организован национальный павильон Узбекистана, где экспонировалась продукция отечественного производства. Особый интерес у посетителей вызвали национальные костюмы, изделия ремесленного и кондитерского искусства, а также предметы народного прикладного творчества.

