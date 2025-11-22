https://uz.sputniknews.ru/20251122/uzbekistan-otsifruyut-registratsiyu-poxoron-postanovlenie-pravitelstva-53674587.html

В Узбекистане оцифруют регистрацию похорон – постановление правительства

Принято постановление Правительства, направленное на совершенствование системы организации и учета похоронных работ, а также внедрение эффективных механизмов контроля в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане намерены усовершенствовать систему организации и учета похоронных процедур и внедрению механизмов эффективного контроля в этой сфере. Об этом говорится в новом постановлении правительства.Согласно документу, процедуру выдачи разрешений на похороны и регистрацию умерших лиц переведут в цифровой формат, а мониторинг этой работы будет осуществляться через электронную информационную систему.До 1 июня 2026 года будет разработан модуль "Единая электронная книга учета похорон" в рамках информационной системы "Единый электронный архив ЗАГС", а также его мобильное приложение.С 1 марта 2026 года после регистрации смерти родственники усопшего будут на бесплатной основе получать в личном кабинете на портале ЕПИГУ (my.gov.uz) электронную справку с QR-кодом о регистрации смерти. Данная справка приравнивается к гербовому удостоверению. Кроме того, в период с 1 июля по 31 декабря 2026 года в Ташкенте в экспериментальном порядке будет внедрен новый порядок проведения похорон.В частности, разрешение на погребение умерших лиц будет выдавать только модуль "Единая электронная книга учета похорон" или мобильное приложение под контролем заведующего кладбищем. Ведение регистрации похорон в бумажной форме будет отменено.

