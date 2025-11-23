https://uz.sputniknews.ru/20251123/eaeu-vyzovy-globalnoy-transformatsii-energosektora-53685959.html

ЕЭК: страны ЕАЭС последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергосектора

Энергетическая безопасность, доступность ресурсов и экологическая устойчивость остаются ключевыми ориентирами развития стран Союза

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев представил подходы комиссии к реализации Целей устойчивого развития ООН в энергетической сфере, сообщает пресс-служба комиссии.Он выступил на сессии "Мировой энергетический рынок — взгляд в будущее в целях устойчивого развития" в рамках международного форума в Москве.Участники обсудили ряд вопросов о перспективах развития мирового энергорынка в ближайшие годы, в том числе:Особое внимание уделили актуальным вызовам, стратегическим приоритетам и направлениям развития государств СНГ.По словам министра ЕЭК, государства "пятерки" последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергетического сектора, используя преимущества евразийской интеграции. Поэтапно формируют общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, их запуск ожидают в ближайшие годы."Повышение требований к энергетической безопасности и рост потребностей экономики делают диверсификацию источников энергии ключевым фактором развития. При этом развитие альтернативной энергетики должно опираться на надежный потенциал традиционной генерации, обеспечивая устойчивую и сбалансированную энергетическую модель для всего евразийского региона", – резюмировал министр ЕЭК.

