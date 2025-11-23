https://uz.sputniknews.ru/20251123/eaeu-vyzovy-globalnoy-transformatsii-energosektora-53685959.html
ЕЭК: страны ЕАЭС последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергосектора
ЕЭК: страны ЕАЭС последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергосектора
Sputnik Узбекистан
Энергетическая безопасность, доступность ресурсов и экологическая устойчивость остаются ключевыми ориентирами развития стран Союза
2025-11-23T13:34+0500
2025-11-23T13:34+0500
2025-11-23T13:34+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
энергетика
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48992769_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a0b6994730a5ecf1e50f6ce4b923d6b0.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев представил подходы комиссии к реализации Целей устойчивого развития ООН в энергетической сфере, сообщает пресс-служба комиссии.Он выступил на сессии "Мировой энергетический рынок — взгляд в будущее в целях устойчивого развития" в рамках международного форума в Москве.Участники обсудили ряд вопросов о перспективах развития мирового энергорынка в ближайшие годы, в том числе:Особое внимание уделили актуальным вызовам, стратегическим приоритетам и направлениям развития государств СНГ.По словам министра ЕЭК, государства "пятерки" последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергетического сектора, используя преимущества евразийской интеграции. Поэтапно формируют общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, их запуск ожидают в ближайшие годы."Повышение требований к энергетической безопасности и рост потребностей экономики делают диверсификацию источников энергии ключевым фактором развития. При этом развитие альтернативной энергетики должно опираться на надежный потенциал традиционной генерации, обеспечивая устойчивую и сбалансированную энергетическую модель для всего евразийского региона", – резюмировал министр ЕЭК.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/16/48992769_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_53d55a1490758645e746c58f5fbe216c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк еаэс энергетика безопасность экология устойчивость
еэк еаэс энергетика безопасность экология устойчивость
ЕЭК: страны ЕАЭС последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергосектора
Энергетическая безопасность, доступность ресурсов и экологическая устойчивость остаются ключевыми ориентирами развития стран Союза.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев представил подходы комиссии к реализации Целей устойчивого развития ООН в энергетической сфере, сообщает
пресс-служба комиссии.
Он выступил на сессии "Мировой энергетический рынок — взгляд в будущее в целях устойчивого развития" в рамках международного форума в Москве.
Участники обсудили ряд вопросов о перспективах развития мирового энергорынка в ближайшие годы, в том числе:
влияние трансформации энергетики на макроэкономику;
рост интереса к возобновляемым источникам энергии;
экономическую эффективность энергоперехода;
риски и возможности для стран и бизнеса.
Особое внимание уделили актуальным вызовам, стратегическим приоритетам и направлениям развития государств СНГ.
"ЦУР 7, касающаяся обеспечения доступа ко всем современным и надежным источникам энергии, является основой нашей работы, – подчеркнул Арзыбек Кожошев. – Энергетическая безопасность, доступность ресурсов и экологическая устойчивость остаются ключевыми ориентирами развития стран ЕАЭС. Экологическая устойчивость предполагает снижение воздействия на окружающую среду за счет расширения использования возобновляемых источников энергии и внедрения энергосберегающих технологий".
По словам министра ЕЭК, государства "пятерки" последовательно отвечают на вызовы глобальной трансформации энергетического сектора, используя преимущества евразийской интеграции. Поэтапно формируют общие рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, их запуск ожидают в ближайшие годы.
"Повышение требований к энергетической безопасности и рост потребностей экономики делают диверсификацию источников энергии ключевым фактором развития. При этом развитие альтернативной энергетики должно опираться на надежный потенциал традиционной генерации, обеспечивая устойчивую и сбалансированную энергетическую модель для всего евразийского региона", – резюмировал министр ЕЭК.