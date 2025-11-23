https://uz.sputniknews.ru/20251123/gandbolistki-uzbekistana-zavoevali-putevku-na-chempionat-mira-53687701.html
Юные гандболистки Узбекистана завоевали путевку на чемпионат мира
Юные гандболистки Узбекистана завоевали путевку на чемпионат мира
Sputnik Узбекистан
В финале узбекистанки обыграли соперниц из Индии со счетом 48:47
2025-11-23T16:00+0500
2025-11-23T16:00+0500
2025-11-23T16:00+0500
спорт
узбекистан
гандбол
соревнования
таиланд
победа
индия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/17/53687537_0:34:800:484_1920x0_80_0_0_a29c334499a7f4d07a6be1a4d0d18889.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Юные гандболистки Узбекистана на соревнованиях в Таиланде завоевали путевку на чемпионат мира, сообщает пресс-служба НОК.В финале узбекистанки обыграли своих ровесниц из Индии со счетом 48:47. Кроме того, эта победа позволила завоевать команде республики путевку на чемпионат мира, который пройдет в следующем году.
узбекистан
таиланд
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/17/53687537_52:0:751:524_1920x0_80_0_0_ecac0cbfea7b937c3c8a8728cbec7639.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гандбол узбекистан путевка чемпионат мира
гандбол узбекистан путевка чемпионат мира
Юные гандболистки Узбекистана завоевали путевку на чемпионат мира
В финале узбекистанки обыграли соперниц из Индии со счетом 48:47.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputni
k. Юные гандболистки Узбекистана на соревнованиях в Таиланде завоевали путевку на чемпионат мира, сообщает
пресс-служба НОК.
“В Таиланде завершился Кубок IHF Trophy Азиатского региона по гандболу. Представительницы сборной Узбекистана U17 одержали победу в этом турнире”, — говорится в сообщении.
В финале узбекистанки обыграли своих ровесниц из Индии со счетом 48:47. Кроме того, эта победа позволила завоевать команде республики путевку на чемпионат мира, который пройдет в следующем году.