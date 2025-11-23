https://uz.sputniknews.ru/20251123/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-53689355.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – октября 2025-го по-прежнему остаются Китай и Россия.

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе – октябре этого года внешнеторговый оборот республики составил $ 66,5 млрд, увеличившись на $ 11,8 млрд или 21,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Объем экспорта из Узбекистана по итогам прошедших 10 месяцев увеличился на 27, 8% — до $29 млрд, а импорта — на 16,9%, до $37,5 млрд.Узбекистан осуществляет торговые отношения с 210 странами. Главными торговыми партнерами республики по итогам января – октября этого года остаются Китай (19,7%) и Россия (15,9%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

