На сколько вырос товарооборот Узбекистана с Азербайджаном за 10 месяцев 2025
Товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2024 года составил около $197 млн
2025-11-23T09:50+0500
узбекистан
азербайджан
торговля
товарооборот
статистика
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-октябре этого года превысил $472 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает агентство АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.Согласно представленным данным, за 10 месяцев с начала года товарооборот с Узбекистаном составил 2,42% от общего оборота Азербайджана.Для сравнения: в январе-октябре 2024-го товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил около $197 млн.
© Sputnik / Murad OrujovФлаги Азербайджана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-октябре этого года превысил $472 млн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, передает агентство АПА со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
“В январе-октябре этого года между Азербайджаном и Узбекистаном были проведены торговые операции на сумму 472 миллиона 548 тысяч долларов США. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года”, — говорится в сообщении.
Согласно представленным данным, за 10 месяцев с начала года товарооборот с Узбекистаном составил 2,42% от общего оборота Азербайджана.
Для сравнения: в январе-октябре 2024-го товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном составил около $197 млн.
