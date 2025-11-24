https://uz.sputniknews.ru/20251124/baxtiyor-saidov-vstretilsya-s-zavershayuschim-dipmissiyu-poslom-tadjikistana-53702527.html
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана
Sputnik Узбекистан
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами
2025-11-24T14:30+0500
2025-11-24T14:30+0500
2025-11-24T15:16+0500
политика
мид узбекистана
бахтиёр саидов
встреча
посол
таджикистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53701562_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_623a2b6e4ae2ed6fce29f8b6a571a562.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами. Новым послом Таджикистана в Узбекистане станет Насреддин Исматулло, ранее занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел РТ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53701562_43:0:758:536_1920x0_80_0_0_64b541782c1fb3366cca552a7a4d2b9c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бахтиёр саидов посол таджикистана встреча
бахтиёр саидов посол таджикистана встреча
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана
14:30 24.11.2025 (обновлено: 15:16 24.11.2025)
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Провели встречу с послом Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббором Рахмонзода, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране”, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами.
Новым послом Таджикистана в Узбекистане станет Насреддин Исматулло, ранее занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел РТ.