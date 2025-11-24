Узбекистан
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами. Новым послом Таджикистана в Узбекистане станет Насреддин Исматулло, ранее занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел РТ.
Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана

14:30 24.11.2025 (обновлено: 15:16 24.11.2025)
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели встречу с послом Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббором Рахмонзода, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране”, — говорится в сообщении.
Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами.
Новым послом Таджикистана в Узбекистане станет Насреддин Исматулло, ранее занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел РТ.
