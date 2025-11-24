https://uz.sputniknews.ru/20251124/baxtiyor-saidov-vstretilsya-s-zavershayuschim-dipmissiyu-poslom-tadjikistana-53702527.html

Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана

Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана

Sputnik Узбекистан

Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами

2025-11-24T14:30+0500

2025-11-24T14:30+0500

2025-11-24T15:16+0500

политика

мид узбекистана

бахтиёр саидов

встреча

посол

таджикистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53701562_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_623a2b6e4ae2ed6fce29f8b6a571a562.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с завершающим дипмиссию послом Таджикистана в республике. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники отметили "беспрецедентную динамику" развития добрососедства и союзничества между странами. Новым послом Таджикистана в Узбекистане станет Насреддин Исматулло, ранее занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел РТ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бахтиёр саидов посол таджикистана встреча